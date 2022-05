Sibianca Diana Toma și-a descoperit în urmă cu mulți ani iubirea pe care o are față de oameni și de a-i ajuta în orice privință. Dacă în momentul în care lucra în bancă îi ajuta cu finanțele, acum Diana ajută oamenii să se vindece prin prin terapii alternative.

Decizia de a schimba domeniul de muncă a venit odată cu schimbările majore prin care a trecut. Cele două nașteri, ambele cu complicații, au ajutat-o să realizeze că viața înseamnă mai mult decât ce credea ea până în momentul respectiv. Slăbită din cauza problemelor de sănătate care continuau să apară cu toate că primea tratament, Diana a luat decizia de a renunța la tratament. Ea a încercat să se convingă de una singură că în curând o să se simtă mai bine, ceea ce s-a și întâmplat imediat ce și-a schimbat modul de gândire.

De la domeniul bancar, la terapii alternative

Sibianca a terminat Facultatea de Marketing în Sibiu și, recent, Facultatea de Psihologie de la Brașov. Înainte de a avea primul copil a lucrat ca șef de raion la Metro, iar după ce au trecut cei doi ani de indemnizație s-a angajat în domeniul bancar ca și casier la UniCredit.

„La bancă mi-am descoperit grija față de oameni și am observat cât de eficiente sunt serviciile financiare, acest lucru m-a ajutat să cresc atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. În 2011, eram deja în funcția de coordonator de vânzări pe jumătate de țară, urmând ca mai apoi să mă ocup de pregătirea noilor angajați și în final am ajuns să fac cursuri interne în cadrul Băncii Comerciale Carpatica”, spune Diana.

În timp ce lucra la bancă, Diana nu era complet mulțumită și se gândea să se mute în Canada cu familia. Însă, lucrurile au luat cu totul o altă întorsătură atunci când cel de-al doilea copil a venit pe lume. Și de data aceasta au apărut complicații la naștere, cu riscul de a muri.

„Brusc mi-a scăzut foarte mult tensiunea și am început să simt că viața este dincolo de acest corp fizic și am reușit să ajung la starea aceea de plenitudine, în care nu te mai doare nimic. Atunci mi-am dat seama că toată puterea noastră interioară, o putem aduce în materie cum am făcut în domeniul bancar și că prin puterea minții și, bineînțeles, a eforturilor poți ajunge unde vrei, asta mi-am dovedit-o. De fapt, noi nu căutăm nici cariere și nici bani. Chiar voiam să emigrez în Canada spuneam că sistemul e de vină, România e de vină, oamenii sunt de vină, totul e de vină, numai noi nu eram de vină”, povestește Diana.

Primele cursuri de terapie Bowen

Diana a continuat să lucreze la bancă, timp în care a urmat primele cursuri de terapie Bowen, care pentru început i s-au părut dificile. După primele două zile de curs a vrut să renunțe, dar semnele care au apărut în viața ei au determinat-o să continue.

„După primele două zile de curs am vrut să plec acasă pentru că nu înțelegeam nimic. Eu nu eram nici medic să înțeleg corpul uman, mi se părea că este total diferit de ceea ce știu eu să fac. Dacă la bancă îi ajutam financiar, acum trebuia să îi ajut cu sănătatea și îmi puneam tot felul de întrebări. Până și o simplă mișcare mi se părea chineză. Când am făcut practică a trebuit să o ajut pe colega mea care avea dureri de umăr de doi ani de zile. Nu au trecut cinci minute după ce am început să fac terapia și colega ridică mâna uimită că și-o poate mișca ușor, fără durere. Acela a fost momentul când am decis să rămân la curs”.

După terminarea cursului, Diana s-a întors la Sibiu, unde a început să facă terapie cu membri apropiați. Primii pacienți au fost părinții, iar mai apoi prietenii acestora care aveau tot felul de probleme de sănătate, dureri de spate, umeri sau de genunchi.

Problemele pacenților s-au schimbat odată cu venirea pandemiei

Problemele de sănătate ale pacienților care vin la centrul Dianei pentru terapie s-au schimbat odată cu venirea pandemiei, însă unele probleme sunt aceleași îndiferent de perioadă. Problemele de spate rămân cele mai întâlnite la pacienți.

„După pandemie, pacienții vin cu atacuri de panică, probleme de spate, tiroidiene sau hormonale. Toate au legătură cu perioada din ultimii doi ani. Înainte de pandemie cele mai întâlnite probleme erau cele digestive, și durerile de spate. Majoritatea pacienților au o problemă cu spatele în zona cervicală sau în zona lombară. Zona lombară este ascoiată cu banii și grijile financiare și din acea zonă pleacă problemele. Încep cu rigiditatea și cu frici și credințe care nu sunt ale lor”, spune Diana.

De asemenea, Diana spune că în ultima perioadă s-a accentuat frica de moarte, frica de foamete și frica de război.

Apropiații nu au fost receptivi – „Tu care ai fost atât de bolnavă acum îi vindeci pe alții”

Când Diana și-a deschis Centrul Corp Minte Suflet, a observat că cei mai reticienți sunt chiar prietenii cei mai apropiați. Pentru ei trecerea bruscă de la domeniul bancar la cel al terapiilor le-a ridicat un semn de întrebare, astfel devenind sceptici. Cu toate acestea, sibienii au fost deschiși să se redescopere și să se vindece prin terapiile oferite de Diana.

„Oamenii au fost receptivi când mi-am dechis centrul, cei care nu au fost receptivi au fost cei mai apropiați. Familia îți stie toate vulnerabilitățile, ei știu și când plângi și când râzi. Pentru ei a fost cel mai greu să accepte schimbarea și asta doar în timp și ani de zile s-a construit încrederea. Problema zilelor noastre este că ne construim o poveste și de multe ori o repetăm încât chiar credem că asta este viața noastră. Însă, corpul se îmbolnăvește și noi continuăm cu povestea în care spunem cât suntem de fericiți și împliniți, dar totuși ne îmbolnăvim”, spune terapeutul.

Diana ajută elevii să își gestioneze emoțiile în apropierea examenelor

Recent, Diana a început să organizeze ateliere pentru adolescenții care au atacuri de panică, blocaje emoționale sau le lipsește de concentrarea. Prin interacțiunile cu adolescenții, aceasta îi ajută să își depășească fricile, iar când au un examen important să poată să își controleze emoțiile, astfel încât să obțină rezultate bune la școală.

„Îi învăț pe copii, pe adolescenți și chiar pe adulți să își organizeze mintea ca să nu mai intre în panică și să nu mai acționeze impulsiv. La copii se vede în rezultatele școlare, la un copil căruia îi era foarte greu să se concentreze la matematică, acum se văd rezultatele. Copiii care fac asta știu să își structureze materia și să privească detașat sarcinile, iar atunci nu li se mai pare totul la fel de imposibil. Prin această terapie adulții conștientizează cât de mult haos este în viața lor și încep să își fac ordine”, spune Diana.

Tânăra sibiancă organizează și tabere pentru copii și adolescenți, în diferite locații din zonă, unde prin exerciții interactive aceștia învață să își gestioneze emoțiile și să se concentreze mai ușor.

