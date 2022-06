Creșele din România au trecut, în urmă cu câteva luni, din administrarea primăriilor în cea a Ministerului Educației. Schimbarea a adus, pe lângă nemulțumiri atât din partea părinților, cât și din partea angajaților, reduceri de personal și reduceri salariale. Consilierul local din partea USR, Diana Mureșan, a precizat, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local de joi, că ar trebui găsite soluții astfel încât angajații, cum sunt îngrijitoarele și bucătarii, să nu își dea demisia din cauză că veniturile le vor scădea chiar și cu 30 la sută.

Angajații ar putea demisiona din cauza salariilor

„Acum câteva luni, s-a hotărât trecerea creșelor de la Primărie la Ministerul Educației, iar prin această trecere s-a trecut și la nivel de salarizare. S-a ajuns în situația în care personalul nedidactic, din care fac parte de exemplu îngrijitoarele de la creșe, să aibă o scădere salarială de aproximativ 30 la sută. Fiind în această situație și având în vedere scumpirile, există un mare pericol să își dea demisia un număr mare de angajați. Știu că nu ține de noi, ține de național, dar cred că am putea și noi să facem niște pași să prevenim această situație și să încercăm și noi să găsim o soluție temporară. Aș propune ca dumneavoastră, doamna primar (…) să vedeți dacă nu există o cale legală ca noi, în Consiliul Local, să suplimentăm pentru câteva luni diferența această salarială. Am înțeles că au fost discuții și în Cluj pe această temă (…) s-au pus niște întrebări către minister și a fost un răspuns verbal pozitiv că s-ar putea. M-aș bucura dacă am face și noi în următoarea lună pași în direcția aceasta și să avem poate un HCL în această direcție”, a spus consilierul din partea USR, Diana Mureșan.

Fodor: Serviciul Școli a făcut o adresă către minister

Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, i-a răspuns că, pentru a lua o astfel de decizia, și anume pentru a suplimenta diferența salarială, este nevoie de aprobări scrise. Viceprimarul Alexandru Dumbravă a confirmat că Serviciul Școli a făcut demersuri pentru a găsi o soluție.

„Pentru a lua o astfel de decizie ne trebuie un răspuns scris. Răspunsurile afirmative, la telefon, nu urmează de fiecare dată și un răspuns afirmativ în scris. Cunosc problema, și noi am încercat, tot așa ni s-a spus, că vom vedea, că se va discuta. Din punctul nostru de vedere există deschidere, dar ne trebuie o aprobare scrisă. Din câte știu, Serviciul Școli a și făcut această adresă, dar nu pot să spun 100%. (…) Viceprimarul (n.red.: Alexandru Dumbravă) confirmă că s-a făcut adresa respectivă”, a spus primarul Astrid Fodor la finalul ședinței de Consiliu Local.