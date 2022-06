Mai mulți sibieni proveniți din domenii de lucru diferite împărtășesc aceeași pasiune, de a ajuta oamenii. Alina și Sorin Huciu sunt doi investitori imobiliari care în timpul liber se implică în ajutarea persoanelor din comunitatea sibiană.

Celor doi sibieni li s-au alăturat mai multe persoane dornice de a da o mână de ajutor, în prezent grupul numindu-se „Echipa Galbenă” și are aproximativ 50 de persoane activând în domenii diferite, unii dintre ei fiind It-iști, arhitecți, avocați, medici sau investitori imobiliari.

Alina Huciu vede „Echipa Galbenă” ca „un grup de oameni faini, oameni care vor să pună umărul pentru comunitate”.

„Grupul este format din tot felul de tineri faini, de toate profesiile, un fel de echipă de voluntari. Punem mână de la mână și mai facem ceva pentru comunitate. Inițiativa a luat naștere la începutul pandemiei, eram doi, trei oameni și am zis hai să vedem ce putem face. La început am mers prin județ, prin satele unde persoane vârstnice aveau nevoie de alimente sau produse de igienă. Încet, încet am crescut și suntem aproape 50 de persoane. Până în ziua de azi am făcut peste 260 de acțiuni și proiecte”, spune Alina Huciu.

Pe lângă scopul de a ajuta cât mai multe persoane, „Echipa Galbenă” urmărește să îi mobilizeze și pe alții să se implice unde este nevoie. De exemplu, la începutul fiecărui an școlar, Echipa Galbenă le cumpără copiilor din medii defavorizate rechizite. Fiecare membru din grup participă cu o anumită sumă de bani, ca la final fiecare proiect să poată fi dus la bun sfârșit.

În ultima perioadă, grupul „Echipa Galbenă” s-a implicat în integrarea refugiaților ucraineni în comunitatea sibiană. Cea mai recentă acțiune a grupului a fost de a le oferi mai multor refugiați o zi de relaxare la Muzeul Astra. Bariera de limbă nu a reprezentat o problemă pentru voluntari și persoanele venite din Ucraina, având la dispoziție translatori.

O altă inițiativă a fost aceea de a le cumpăra biciclete elevilor premianți din Boița, proveniți din medii sociale dificile sau de a surprinde persoanele vârstnice din azilele din Sibiu cu ocazia zilei de 8 Martie. De asemenea, „Echipa Galbenă” s-a oferit să cumpere și cele două biciclete pentru fetițele ucrainene refugiate la Mediaș.

Din „Echipa Galbenă” mai fac parte Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu Daniela Cîmpean și primarul Nicolae Cocoș.