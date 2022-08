Taximetriștii din Sibiu au solicitat, în urmă cu două luni, Primăriei municipiului, să majoreze tarifele maximale de distanță la transportul în regim de taxi. În contextul scumpirilor la carburanți, dar și în urma creșterii prețurilor altor servicii, aceștia consideră că majorarea este una normală. „Toate s-au scumpit. De la combustibil la reparații auto, RCA și alte consumabile. Vrem să oferim clienților condiții bune, nu dorim să exagerăm cu prețurile, dar trebuie să trăim și noi”, spune un transportator sibian.

La începutul lunii iunie, mai mulți transportatori autorizați din municipiu Sibiu au solicitat primăriei să majoreze tarifele maximale de distanță la transportul în regim de taxi de la 3,1 lei/km la 6,5 lei/km. Aceștia au motivat în solicitare că inflația a crescut, prețurile carburanților sunt mult mai mari, iar serviciile aferente – RCA, reparații auto, consumabile auto – au ridicat prețurile. În acest context, transportatorii consideră că majorarea este necesară. La finalul aceleași luni, transportatorii au fost informați printr-o adresă a Direcției Economică – Serviciul de Autorizare și Control, Compartimentul de Autorizare pentru Serviciile de Transport Public Local că cererea va fi analizată, supusă dezbaterii și aprobării în ședința Consiliului Local. Până în prezent, tarifele maximale nu au fost modificate.

„În urmă cu două luni am depus o solicitare către primărie. Am cerut majorarea tarifelor maximale de distanță la transportul în regim de taxi. Mai multe firme din oraș își doresc ca tarifele să fie majorate, așa că am trimis o solicitare comună. Nu am primit încă un răspuns”, spune Marius Govoreanu, transportator din Sibiu.

Taximetrist: „Vrem să trăim și noi”

Tariful maximal de distanță la transportul în regim de taxi este stabilit de fiecare primărie care eliberează autorizații taxi. Practic, prin impunerea acestui tarif, transportatorii sunt obligați să păstreze prețurile sub acest maxim.

„Fiecare primărie din țară care eliberează autorizații taxi impune un tarif peste care nu se poate circula în orașul respectiv. De exemplu, din câte știu eu, în Arad tariful maximal este 7,5 lei/km. Nimeni nu circulă cu atât, bineînțeles, dar acest tarif este pus astfel încât să te poți încadra într-o limită. Acest tarif este practic prețul până la care firmele de taxi autorizate pot urca. E clar că dacă se stabilește un tarif de 5-6 lei/km, nimeni nu va urca atât, fiindcă atunci nu am mai avea clienți. Scopul nostru este să circulăm, nu să stăm. Nu vrem să ne batem joc de clienți și să exagerăm, vrem doar să putem trăi și noi, să fie lucrurile normale”, spune un transportator din Sibiu.

Acesta consideră că primăria ar trebui să ia în calcul nevoile taximetriștilor și să poată avea și ei un cuvânt de spus în privința majorării tarifelor. „Primăria ar trebui să mărească tariful maximal, să lase și la latitudinea noastră, a taximetriștilor, decizia de a putea mări tariful. În momentul în care toate prețurile cresc, prețul combustibilului s-a dublat, asigurările au crescut, suntem foarte afectați. Nu ne dorim să fie în defavoarea clientului, ci să fim și noi profitabili. Suntem în secolul 21, considerăm că trebuie să oferim clientului niște condiții mai bune. La noi investițiile sunt de peste 10.000 de euro atunci când introducem o mașină pe taxi, iar pentru a putea oferi un confort acestora avem nevoie să fim susținuți. Din anul 2014 nu s-a mai mărit tariful respectiv. Dacă motorina era 5 lei, nimeni nu voia să modifice prețul”, spune taximetristul.

„Banul nu mai are aceeași valoare”

Un alt taximetrist consideră că majorarea tarifului maximal de distanță este un lucru absolut normal și necesar. „Având în vedere că toate prețurile s-au dublat, luând în calcul și inflația, mi se pare un lucru absolut normal. Era 2,49 lei gazul, acum e 4,40 lei. Avem și noi familii, copii, facturi de plătit. Plătim taxe și așa mai departe, trebuie să supraviețuim cumva. Nu suntem doar taximetriști, suntem și votanți”, spune transportatorul sibian.

Pentru un plin, taximetriștii plătesc între 300 și 400 de lei. Atunci când orașul este aglomerat, consumul este și el mai mare. Ei susțin că din încasările pe care le fac într-o zi plătesc combustibilul și abia dacă le mai rămâne ceva. „Banii nu mai au aceeași valoare. În perioada asta nu poți să mergi fără aer condiționat pornit, iar atunci consumul e mai mare. Este o perioadă aglomerată, sunt și turiști, iar automat orașul este și el aglomerat, consumul fiind mare. Din încasările pe care le faci într-o zi, le împarți cu combustibilul”, spune un taximetrist.