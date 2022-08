Fanii trupei Guano Apes au avut parte de un concert unic sâmbătă seară în Muzeul în Aer Liber. Aproximativ 2000 de spectatori au asistat la concertele din cea de a doua zi de la Astra Rock Festival.

Evenimentul care se adresează în special fanilor muzicii rock a atras sâmbătă seară foarte mulți spectatori la Astra Rock Festival. După de au făcut ”încălzirea” cu I‘m the Trip și Coma, cei prezenți au avut parte show-ul germanilor de la Guano Apes.

Din repertoriul acestora nu au lipsit deja celebrele piese ”Open Your Eyes” și ”Lords of the Boards”, dar și un cover după piesa ” ”Lose Yourself” a lui Eminem.

ASTRA Rock este cel mai nou și promițător festival din România și se adresează în egală măsură iubitorilor de muzică bună și celor care vor să petreacă timp de calitate în atmosfera unui eveniment live de talie internațională, dar și să se bucure de natură și activități conexe împreună cu familia.



Pe lângă Guano Apes, la prima ediție a festivalului ASTRA Rock pe scena din Dumbrava Sibiului susțin concerte și câteva dintre cele mai cunoscute, dar și mai promițătoare trupe românești, acoperind o varietate de genuri: Dirty Shirt, The Motans, Coma, Luna Amară, Iarba Fiarelor, Dora Gaitanovici, I‘m the Trip și Revolver.

Programul de duminică, 14 august

▪19:00 – Revolver

▪20:30 – iarba Fiarelor

▪22:00 – Dirty Shirt & Transylvanian FolkCore Orchestra

Abonamentele de trei zile costă 250 de lei. Sunt disponibile și bilete de o zi la prețul de 100 lei. La toate prețurile acestea se adaugă comisionul de ticketing.

Abonații Muzeului ASTRA beneficiază de 1.000 de bilete la preț redus, care se găsesc la sediul instituției.