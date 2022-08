Promenada Sibiu își continuă seria de parteneriate de festival alături de Focus in The Park și pregătește pentru iubitorii de muzică și pentru utilizatorii SPOT spații speciale de relaxare, o zonă instagramabilă pentru momente memorabile, dar și premii instant.

Anul acesta, Focus in The Park , „festivalul pentru un stil de viață alternativ”, va avea loc în perioada 24 – 28 august, în Parcul Sub Arini din Sibiu. Festivalul este un eveniment dedicat muzicii alternative, jazz și contemporane. Mai mult, organizatorii invită publicul la o experiență mai complexă, care îmbină perfect muzica cu activitățile în aer liber și gastronomia.

Între concerte, participanții la festival sunt invitați să se relaxeze în zona special amenajată de Promenada Sibiu cu pufi, măsuțe, butoaie și multă energie bună. Nu lipsește canapeaua personalizată cu cele mai cool pattern-uri din colecția proprie, Synergia by Promenada. Aleea cu flori colorate îi va ghida pe spectatori spre scenă, iar cei care vor să păstreze amintirea festivalului vor putea descoperi locul perfect pentru poze de Instagram cu decoruri cool.

Utilizatorii SPOT, precum și cei ce își vor descărca pe loc aplicația de loialitate și își vor face un cont, sunt așteptați la zona cu premii, unde au posibilitatea de a extrage din urnă cadoul: codițe împletite by Braid Trends, realizate de Mădălina Panduru, hair stylist cunoscut și prezent la festivalurile din Sibiu, căști și tote bags Promenada sau vouchere din partea celor mai cool branduri prezente în centrul comercial precum Nobila Casa, Cador, Levi’s, Noodlepack, Pandora, Sabon, Skechers, Sofiaman, Take5coffee. Printre premiile oferite de parteneri se numără vouchere valorice, reduceri de până la 50% sau oferte 3 la preț de 2.

Intrarea la eveniment este liberă. Toți cei ce își doresc să își descarce aplicația SPOT o pot face gratuit din atât din Google Play, cât și din App Store Pe lângă premiile din cadrul festivalului, fiecare sesiune de cumpărături cu SPOT aduce puncte de loialitate, multe extra beneficii și oferă posibilitatea de a cheltui punctele de loialitate acumulate în aplicație pe o gama complexă de recompense și premii speciale.

Mai multe informații despre noutățile toamnei, dar și despre alte activități și campanii ale centrului comercial se regăsesc pe site-ul www.promenadasibiu.ro