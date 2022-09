Mai mulți sibieni și-au expus fricile cu care se confruntă locuind în anumite zone din Sibiu pe „Harta discriminării urbane”, proiect inițiat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen (A.L.E.G).

Duminică, 18 septembrie, pe strada Arhivelor au avut loc o serie de ateliere, expoziții și activități interactive, în cadrul celei de-a 5-a ediții a evenimentului Street Delivery Sibiu. Unul dintre scopurile unei expoziții a fost de a încuraja sibienii să își scrie pe un bilețel temerile cu care se confruntă în Sibiu. Începând de la locul unde s-au simțit nesiguri sau discriminați, indiferent că a fost vorba de o instituție publică, un magazin, o stradă sau un eveniment, până la motivul care a dus la sentimentul de frică.

Prin urmare mai multe mesaje au început să apară pe „Harta discriminării urbane”, proiect gândit de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen. În mesajele lipite pe hartă am observat că zona Gării și Parcul Sub Arini sunt locurile în care nesiguranța este resimțită de locuitorii orașului Sibiu. „Mi-e frică să ies ca pieton sau biciclist din cartierul Lupeni spre Centru după lăsarea întunericului – pasajul subteran gară spre strada Viitorului -”, „Sunt des fluierată în zona Gării – trecerea peste șine -”, „Mizeria din Cartiere”, „Fluierată în cartierul Terezian”, „Nesiguranță – când am mers la alergat singură în zona Sub Arini – Zoo”, sunt doar o parte dintre mesajele de pe „Harta Discriminării Urbane”.

Asociația A.L.E.G. este o organizație neguvernamentală activă încă din 2004 care militează pentru combaterea și prevenirea violenței împotriva femeilor și promovării egalității de gen. „Misiunea noastră este să ajutăm oamenii să trăiască fără abuz și violență. Oferim susținerea necesară fetelor și femeilor pentru a-și găsi puterea interioară de a învinge violența. Promovăm egalitatea de gen, prin care înțelegem relațiile de putere echilibrate între femei și bărbați, în familie și în societate”.