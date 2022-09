Protest la Ministerul Educației, unde în jur de 20 de persoane au cerut miercuri, 28 septembrie 2022, demisia lui Sorin Cîmpeanu în urma anchetei jurnalistice care arată că acesta a plagiat un curs universitar și acum încearcă amnistierea plagiatelor prin propriul proiect de lege a educației.

Printre cei prezenți în această dimineață în fața Ministerului se află Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice a Universității din București, Lidia Bodea, directorul general al Editurii Humanitas, Oana Gheorghiu cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, regizorul Tudor Giurgiu, scrie edupedu.ro

Regizorul Tudor Giurgiu, prezent la protestul față de prezența lui Sorin Cîmpeanu în Guvern, a spus pentru Edupedu.ro că faptul că ministrul a plagiat și e dovedit cumva e doar vârful piramidei. Pe mine, personal, mă afectează că cei tineri, copiii își imaginează probabil că acesta este modus vivendi.

„Eu cred că această chestiune este generală. Faptul că ministrul a plagiat și e dovedit cumva e doar vârful piramidei. Vedem în toți anii aceștia, datorită eforturilor doamnei Șercan și ale altora, că valorile morale ale societății sunt date peste cap. Pe mine personal mă afectează că cei tineri, copiii își imaginează probabil că acesta este modus vivendi, așa se construiește o carieră, e parte din the way to be, the way to work. Asta mi se pare total nepotrivit, inadecvat și cred că e important ca fiecare, în felul lui, să tragă un semnal de alarmă, să spună că nu se pot face [lucruri] în felul ăsta. Nu poți să te împăunezi cu titluri pe falsuri și pe lucruri care nu-ți aparțin. Sunt tată, copiii îi am la școli în sistemul public, nu cred că așa se face”, a spus Tudor Giurgiu pentru Edupedu.ro.