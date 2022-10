Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu a demarat o anchetă la Colegiul Tehnic „Mediensis” din Mediaș după ce imaginile cu altercația dintre o elevă și directoarea școlii au fost făcute publice de Ora de Sibiu.

În imaginile respective apar o elevă și directoarea școlii, iar între ele pare să aibă loc o altercație. La un moment dat, se poate vedea cum profesoara se apropie de fată, îi trage scaunul și o pune să rămână în picioare. Eleva o împinge, profesoara încearcă să o oprească.

În urma apariției imaginilor pe Ora de Sibiu, Inspectoratul Școlar a demarat o anchetă. „În urma apariției în presă a imaginilor în cauză, Inspectoratul Școlar Județean va face o anchetă”, a spus Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

Directoarea unității de învățământ a declarat, în urma acestui eveniment, că nu s-a simțit agresată de elevă și nici ea, la rândul ei, nu a agresat-o pe adolescentă. Ea spune că incidentul este unul „regretabil”. „Am avut oră cu clasa a IX-a, învățământ profesional. Încă de la începutul orei, eleva care apare în filmare, stătea în spate, râdea, făcea gălăgie și deranja ora. I-am cerut să vină în față, în prima bancă, însă în continuare a vociferat, vorbind urât. Într-un final, fiindcă am insistat, a venit în față. Și-a pus lucrurile pe bancă, a trântit scaunul, apoi s-a așezat. Am rugat-o să nu mai facă asta, dar a continuat cu același gest. I-am spus <<dacă te deranjează scaunul, ridică-te în picioare și lasă-l deoparte>>. În acel moment a început să îmi vorbească la per tu, continuând să îl trântească. M-am apropiat de ea și i-am tras scaunul într-o parte, spunându-i că, dacă o deranjează, atunci să stea în picioare. S-a enervat și a început să țipe, să dea din mâini”, a povestit Ana Bocioancă, directorul Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaș.