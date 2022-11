O tânără se află într-o situație disperată și cere ajutorul sibienilor. Marți seara, când se întorcea acasă, și-a pierdut portofelul în care se afla o sumă mare de bani și mai multe acte. Când și-a dat seama că nu îl mai are, a refăcut traseul în speranța că îl va găsi. Un vecin i-a pus la dispoziție imaginile de pe camerele de supraveghere montate în zona blocului în care locuiește și așa a putut vedea ce s-a întâmplat cu portmoneul. I-a căzut din buzunar și, la cinci minute distanță, o femeie l-a găsit. Fiindcă nimeni nu a contactat-o, tânăra a mers la poliție și speră că își va recupera documentele și banii.

UPDATE

La scurt timp după mediatizarea cazului, tânăra a fost anunțată de vecini că portofelul ei se află la un magazin din cartier. Din fericire, femeia care l-a găsit pe stradă l-a lăsat acolo sperând că proprietara va veni să-l ia. În portofel se aflau toți banii fetei. „Am reușit să-mi recuperez portofelul. Femeia l-a lăsat la un magazin alimentar la cinci blocuri de mine. Sunt toți banii în el și toate actele”, a spus tânăra.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Eliza, o tânără din Sibiu, își caută cu disperare portofelul. L-a pierdut marți seara pe o alee din zona blocurilor de pe strada Oțelarilor. În el se aflau banii de chirie, dar și documentele personale. L-a căutat toată noaptea și, spre dimineață, a cerut ajutorul unui vecin care are camere de supraveghere. Au vizualizat împreună imaginile și au descoperit că o persoană a găsit portmoneul și l-a luat de pe jos.

„Am venit de la cumpărături și, pe aleea de lângă bloc, de pe strada Oțelarilor, m-am aplecat să iau cățelușa în brațe, să nu risc să plece în stradă. În acel moment, mi-a picat portofelul din buzunar. Eu am plecat în apartament și nu mi-am dat seama pe moment că nu îl mai am. Abia în casă am sesizat și am început să îl caut. Până azi dimineață (n.red.: miercuri) l-am căutat peste tot, iar apoi m-am dus la un vecin care are cameră de filmat și bate exact pe aleea pe care am venit eu. Pe filmare se vede că la ora 19:46 l-am pierdut, iar la ora 19:52 a trecut o femeie pe acolo. A văzut portofelul pe alee, l-a împins cu piciorul în iarbă, s-a uitat stânga-dreapta să nu fie văzută, apoi l-a luat și a plecat”, povestește tânăra.

În portofel, tânăra avea suma de 2.000 de lei și mai multe documente. Cu banii respectivi, ar fi trebuit să plătească chiria. „Aveam acte în el, permis de conducere, buletin, dar și o sumă de bani. Este vorba despre 2.000 de lei. Nu este o sumă mică de bani, aveam chiria de plătit. Este un salariu practic… Fac tot posibilul să îl găsesc. Am postat pe o mulțime de grupuri de Facebook din Sibiu, însă nu știe nimeni nimic despre femeia respectivă. Măcar actele să mi le dea înapoi, ele sunt cele mai importante”, spune fata.

Tânăra spune a mers la poliție și a depus o plângere împreună cu filmarea. Cu toate acestea, speră că spiritul civic „nu a murit” la Sibiu și persoana care a găsit portmoneul i-l va înapoia.