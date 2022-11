Astra Film Chișinău a fost o adevărată sărbătoare a filmului documentar, care a durat trei zile, ca în povești, aducând publicului din capitala Moldovei ceva din farmecul prestigiosului festival care are loc neîntrerupt la Sibiu, din 1993. Spectatorii au avut ocazia să întâlnească regizori români, cu care au putut sta de vorbă, și să vadă câteva dintre cele mai bune filme de non-ficțiune din selecția Astra Film Festival. Un farmec aparte au avut filmele dedicate tinerilor, care au fost urmate de ateliere de film literacy, și concertul „Floare de Maidan” (Centrul Cultural Subcarpați). Evenimentul Astra Film Chișinău a fost organizat de Astra Film și CNM Astra și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, din cadrul Guvernului României, și de Institutul Cultural Român, prin reprezentanța sa la Chișinău.

„Am fost foarte încântat de felul în care ne-au primit oamenii din Chișinău și de interesul manifestat de publicul de aici, care a venit în număr atât de mare să vadă film de non-ficțiune. Am stat de vorbă cu mulți oameni fascinanți și mi-a fost întărită convingerea că filmul documentar este un limbaj cultural, care merge direct la sufletul și în mintea privitorului. Un drum care apropie destine și comunități”, a declarat Dumitru Budrala, Director-Fondator Astra Film Festival.

„Tinerii din Chișinău, sensibilitate și maturitate a percepției artistice”

De o participare deosebită s-au bucurat și proiecțiile de film dedicate tinerilor, aduse direct din selecția ediției din acest an a „festivalului în festival” Astra Film Junior, cel mai îndrăgit și mai complet program de educație prin film documentar din România. La fiecare proiecție de la Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu au venit zeci de adolescenți, unii dintre ei cu părinții sau cu profesorii, alții pe cont propriu. Cei mai mulți au rămas, după proiecții, la atelierele de film literacy susținute de regizoarea Lidia Ilie.

„M-am bucurat să văd la tinerii din Chișinău sensibilitate și maturitate a percepției artistice asupra filmelor proiectate. Am întâlnit tineri talentați și curioși, cu care am avut discuții rodnice in cadrul atelierelor. Nădăjduiesc că a fost de folos și pentru ei această întâlnire și că, poate, i-a inspirat pe unii în vederea urmării unei cariere în cinematografie”, a declarat regizoarea Lidia Ilie.