Nicoleta și Laurențiu sunt cei doi sibieni cercetați pentru tentativă de omor după ce s-au luat la harță în trafic cu doi tineri și i-au agresat. Pe unul dintre ei l-au luat pe capota mașinii și l-au purtat așa zeci de metri până când omul a căzut pe șosea. Soții, proaspăt căsătoriți, se află acum în arest preventiv, respectiv sub control judiciar.

„La bine și la greu” și-au jurat Nicoleta și Laurențiu, în vara acestui an, atunci când și-au unit destinele. Proaspăt căsătoriți, cei doi soți și-au promis să fie mereu împreună. Și așa a fost. Inclusiv sâmbătă au participat, amândoi, la un scandal imens, pe care tot ei l-au provocat. S-au luat la ceartă cu un participant la trafic, l-au bătut, iar pe prietenul victimei l-au luat pe capota mașinii și l-au târât zeci de metri pe șosea. Au fugit împreună de la fața locului ca Bonnie și Clyde, însă au fost prinși de oamenii legii, care i-au separat. Bărbatul e acum arestat preventiv, iar femeia a fost plasată sub control judiciar.

Cine sunt soții bătăuși

Potrivit informațiilor publice de pe portalul instanțelor de judecată, cei doi agresori, cercetați pentru tentativă de omor, se numesc Nicoleta Stroia și Laurențiu Stroia.

Femeia, originară din Constanța, s-a mutat la Sibiu în urmă cu câțiva ani. De aici este Laurențiu, care i-a devenit soț în vara anului 2022. După cum arată rețelele lor de socializare, cei doi sunt nedespărțiți. Au o mulțime de fotografii împreună, în oraș, în concediu, la munte, la mare și chiar în drum spre o manifestare organizată de partidul AUR.

Laurențiu este, totodată, un susținător înfocat al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor. Multe dintre postările publicate pe Facebook sunt despre politicianul George Simion, pe care pare să îl admire. Are fotografii și lângă un autocar AUR, alături de soție și alți prieteni. De pe pagina lui socială nu lipsesc nici postările în care se arată împotriva vaccinării anti coronavirus.

Arest și control judiciar

Cei doi vor avea timp suficient de acum să se gândească la fapta gravă pe care au săvârșit-o împreună. Nicoleta a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile și are o mulțime de obligații. Ea nu are voie să vorbească cu persoanele agresate ori cu martorii, nu are voie să părăsească România decât cu încuviințarea prealabilă a organelor judiciare, trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemată și să informeze organul de urmărire penală dacă și când își schimbă locuința. Dacă va încălca vreuna dintre obligații, măsura controlului judiciar, care e valabilă până în luna ianuarie 2023, va fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu ori cu măsura arestului preventiv. În arest preventiv se află acum soțul ei, care își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, până când vor fi luate noi măsuri.