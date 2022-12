„Dăruind vei dobândi” – acesta a fost sloganul evenimentului caritabil organizat de BNI Sibiu marți seara la Cercul Militar. Peste 120 de antreprenori sibieni au adus preparate culinare pregătite chiar de ei și au strâns peste 30.000 de lei pentru ajutorarea copiilor cu malformații cardiace grave, a copiilor din centre de plasament și a victimelor violenței domestice.

Mirosul de prăjituri și aromele delicate ale vinului s-au împletit marți seara la Cercul Militar Sibiu, unde membrii BNI (Business Networking Internațional) au sărbătorit printr-un eveniment caritabil doi ani de la lansarea primului grup BNI din Sibiu. Antreprenorii din cadrul BNI au adus preparate culinare făcute de ei sau au contribuit cu diferite băuturi, tablouri sau obiecte oferite la tombola organizată în cadrul evenimentului. Banii adunați de la tombolă și din contribuțiile pentru cină au fost donați către Fundația POLISANO, Asociația Luthelo și Asociația De Poveste.

„Acest proiect este unul de suflet – am pornit cu un vis. Eu vin din poziția de antreprenor, o poziție în care te simți singur, și am căutat în networking acea scurtătură care să mă ajute să fac lucrurile mai repede. Pentru mine BNI a fost soluția perfectă, care nu a venit doar cu networking, a venit și cu comunitate, iar asta se vede în seara asta aici. Mă bucur că în doi ani de zile ceea ce părea un vis de neîndeplinit a ajuns peste ce am visat, iar cel mai tare m-a impresionat faptul că astăzi am văzut oameni care s-au mobilizat într-un mod care m-a făcut să îmi dea lacrimile”, ne-a spus Ana Lupu, Director executiv BNI Sibiu.

Patru grupuri BNI susțin cele trei ONG-uri locale

În cadrul BNI Sibiu sunt patru grupuri: Power, Pareto, Victory și Champions. „În această seară sunt trei cauze sociale sprijinite de cele patru grupuri. Fundația Polisano, pe care o reprezint eu, este ajutată de două dintre grupuri, și mai sunt Asociația de Poveste și Asociația Luthelo. Fundația Polisano sprijină copiii cu malformații cardiace din toată țara să beneficieze de operații salvatoare cu ajutorul unor echipe medicale din străinătate. Facem asta de șapte ani”, ne-a spus Cătălina Costache, președinta Fundației Polisano.

„A fost extraordinar să învățăm și să simțim pe pielea noastră cât de important este ca întreaga comunitate să se implice. Cauza pe care o reprezintă grupul din care fac parte este cauza Asociației Luthelo, unde sprijinim victimele violenței domestice. Focusul nostru este în primul rând pe copii, pentru că ei sunt aceia care nu au puterea deocamdată să spună <<m-am săturat, nu mai vreau, vreau să divorțez>>. Vrem pentru ei nopți mai liniștite, modele sănătoase și cred că schimbarea poate să fie și să vină cu fiecare pas pe care îl facem”, ne-a mărturisit Loredana Kaschovits, președinta Asociației Luthelo.

Grupul BNI Pareto a susținut „Fundația Polisano”, iar grupul Power s-a dedicat „Asociației de Poveste”, care sprijină copiii din centrele de plasament să se integreze în societate și să aibă șanse egale la educație și la un viitor mai bun.