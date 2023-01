Adina Drăghici locuiește în comuna Sadu și este pasionată de muzică de când era copil. Acum, la 14 ani, are o piseă lansate pe youtube, iar încă una este în lucru. Pentru ea muzica reprezintă totul, iar cel mai mare vis al său este să devină o cântăreață cunoscută.

De doi ani, fiecare zi din viața Adinei e plină de muzică. Pentru că în anul 2021 viața ei s-a schimbat, odată cu înscrierea la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Ilie Micu și la cursurile de canto din privat. Adina și-a descoperit pasiunea pentru muzică de mică, iar mama sa a jucat un rol important în ceea ce urma să devină cariera fetei.

„Am auzit-o cântând prin casă și am întrebat-o dacă îi place muzica. Mi-a spus că îi place foarte mult și am zis <<Hai să facem un pas în față, mergem și te înscriu la canto>>. A fost de acord, așa că am înscris-o la Școala de Artă și la canto în privat cu profesoara Elena Anghel. Încet, încet sperăm să meargă tot spre bine, noi o susținem cu ce putem. Ca orice părinte, te zbați pentru copilul tău” ne-a spus Valentina Drăghici, mama Adinei.

O piesă lansată la doar 14 ani

Până acum, Adina are deja o piesă lansată, o jiană și o colindă. „Sunt sădeancă și-mi stă bine” este prima ei piesă, iar inspirația a fost frumusețea comunei Sadu. Versurile pentru piesă i-au venit natural, inima sa parcă dictându-i cuvintele pentru a crea o versurile ce ilustrează admirația și iubirea pentru comuna sa natală.

„Cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o până acum a fost la filmările pentru piesa mea, „Sunt sădeancă și-mi stă bine” și la colindă. În timpul filmărilor cel mai mult m-au impresionat peisajele și am realizat că muzica pentru mine înseamnă foarte mult și vreau să îmi fac un viitor din ea” ne-a spus Adina.

Adina lucrează la o altă piesă, o învârtită, care speră ea să fie pe placul oamenilor cum au fost și prima. „Îmi ia ceva timp să scriu o piesă, până mă gândesc la versuri. Inspirația o am seara, când stau și mă gândesc. Îmi vin idei pe parcurs și le scriu” ne-a spus aceasta.

Colegii o susțin și o încurajează

Pe lângă familie, care a susținut-o tot timpul, Adina s-a putut bucura și de sprijinul colegilor de clasă, care pe lângă felicitări, au promovat-o și încurajat-o să își urmeze visul. „Colegii mei reacționează foarte frumos. La școală avem table digitale și mi-au pus piesele pe tablă, colinda și jiana. Sunt mândri de mine” ne-a mărturisit Adina.

Cel mai mare vis al Adinei este să devină cântăreață, iar pentru asta muncește în fiecare zi. S-a înscris la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Ilie Micu și ia lecții de canto în particular. „Nu am un idol, dar am persoane care mă inspiră, precum doamna profesoară Elena Anghel și Mariana Anghel cărora le mulțumesc că mă îndrumă spre un viitor mai bun și sunt alături de mine în continuare” ne-a mai spus Adina.