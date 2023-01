După mai multe discuții cu FC Hermannstadt și CFR Cluj, Dani Coman a refuzat-o pe CFR pentru formația pregătită de Marius Măldărășanu.

La antrenamentul de miercuri dimineață, Dani Coman a fost prezent la Sibiu. Dani Coman a declarat, în exclusivitate, pentru Antena Sport, că miercuri dimineață va avea o ultimă discuție cu cei de la FC Hermannstadt, urmând ca, în cazul în care nu intervine ceva neprevăzut, să semneze actele.

”Bine ați (re)venit, domnule președinte! Dani Coman, președintele executiv A.F.C.Hermannstadt, este #oficial unul dintre noi! Acest OM & PROFESIONIST nu mai are nevoie de nici o prezentare. Putem spune că a înfăptuit foarte mult bine pentru fotbalul sibian. Mai putem completa că astăzi suntem fericiți!Sibiul are fotbal și are iar un conducător pe măsură!” au transmis reprezentanții lui FC Hermannstadt.