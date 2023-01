“Am modernizat iluminatul public pe 55 de străzi în 2022, continuând proiectul multianual pe care l-am început în 2020 prin contractul de delegare a gestiunii acestuia, la care se adaugă astfel de lucrări realizate în cadrul unor proiecte separate, de modernizare a cartierelor și străzilor sau a altor obiective publice. Aceste lucrări înseamnă eficientizarea consumului prin înlocuirea corpurilor de iluminat clasice cu unele cu LED, mai economice și care asigură o luminozitate mai bună. Odată cu modernizarea, iluminatul se conectează la sistemul de telegestiune, care ne permite monitorizarea și comanda acestuia de la distanță. Până în prezent, aproape 65% din întregul iluminat public al Sibiului este modernizat, aproximativ 45% fiind deja conectat la telegestiune.” (Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu)

În anul care tocmai s-a încheiat, iluminatul public a fost modernizat pe străzile: Târgu Fânului, N. Teclu, Abatorului, Maramureșului, Avrig, Argeșului, Gh. Dima, N. Olahus, O. Goga, Cristian, Calea Cisnădiei, Lămâiței, M. Sturza, A. Saligny, Privighetorii, Aleea Călăreților, T. Moșoiu, C. Negri, Horia, P. Cerna, C. Porumbescu, G. Ureche, N. Filimon, D. Golescu, Cloșca, Bahluiului, Goethe, I. Catina, I. Slavici, A. Pann, Dr. Barcianu, M. Milo, A. Pumnul, Piața Prahovei, Putnei, Prof. V. Lazăr, G. Bacovia, Arieșului, V. Alecsandri, A. Vlahuță, I. Chendi, M. Sebastian, A. Vlaicu, M. Costin, D. Anghel, N.D. Cocea, T. Maiorescu, Aleea M. Eminescu, G. Alexandrescu, Calea Poplăcii, Calea Dumbrăvii (între sensul giratoriu cu str. Ludoș și ieșirea spre Rășinari), Revoluției, C. Noica (între str. Berăriei și b-dul V. Milea), N. Iorga (între b-dul M. Viteazu și Calea Cisnădiei), Aleea Frații Buzești. Aproape 900 de corpuri de iluminat noi au fost montate pe aceste străzi, împreună cu stâlpi noi, o rețea de alimentare nouă și puncte de aprindere. Investiția se ridică la 3,6 milioane de lei.

Un proiect separat a fost cel din Zona Industrială Vest, fiind reabilitat și extins iluminatul public pe străzile Salzburg, Europa Unită, Monaco, Barcelona, Lyon, Munchen, Milano, Florian Rieger și Turda. Investiția în valoare de 5,58 milioane de lei a presupus instalarea a 215 stâlpi cu un total de 254 corpuri de iluminat, crearea rețelei de alimentare și a punctelor de aprindere.

Pe strada Theodor Aman, pe care Primăria Sibiu va amenaja o pistă pentru biciclete, iluminatul public nou este asigurat acum prin 58 de corpuri de iluminat. Valoarea investiției depășește 970.000 de lei, aceasta incluzând toată infrastructura funcționării sistemului de iluminat public și conectarea acestuia la sistemul de telegestiune.

La acestea se adaugă lucrările realizate în cadrul proiectelor de investiții pentru modernizarea cartierelor sau străzilor:

în cartierele Hipodrom I, Ștrand și Terezian

pe Calea Dumbrăvii (tronsonul dintre Piața Aurel Vlaicu și str. Ludoș)

în parcul nou din zona străzii Preot Bacca și pe str. Preot Bacca

pe str. Bratislava

în stațiunea Păltiniș (pe str. Oncești).

Lucrările vor continua și în 2023, pe alte străzi.