ACS Mediaș a anunțat vineri transferul fundașului lateral Cristian Maxim, care vine sub formă de împrumut de la echipa de Liga 1, UTA.

Jucătorul în vârstă de 19 ani este născut la Mediaș și a evoluat în urmă cu un an, în Liga 1, la Gaz Metan. Deși este jucător de picior drept, Maxim a fost folosit în trecut la Mediaș mai mult ca fundaș stânga. Ulterior, Maxim a fost transferat de formația arădeană, pentru care a evoluat ca fundaș dreapta. În prima parte a acestui sezon, fundașul de bandă a bifat la UTA doar două partide.

Președintele clubului ACS Mediaș, Ionuț Buzean este convins că revenirea lui Cristian Maxim este un plus mare pentru echipă. ”Maxim este împrumutat până la vară, cred că este un plus mare, el vine de la Liga 1 și s-a antrenat acolo, la cel mai înalt nivel. Chiar dacă este tânăr, anul trecut are peste 20 de meciuri jucate la Liga 1, clar este un câștig pentru Mediaș. Va juca cel mai probabil pe bandă dreapta. Noi pregătim echipa pentru sezonul următor, vrem să dăm înainte cât mai repede. Vor mai urma transferuri, mai căutăm un mijlocaș la închidere și poate un mijlocaș de bandă, dar vom decide în funcție de ce vedem în jocurile amicale” a anunțat Ionuț Buzean.

ACS Mediaș 2022 a mai anunțat transferurile lui Adrian Cârstean (Șelimbăr), Ionuț Neacșa, Lucian Sincelean (Foresta Suceava), Raul Hăjmășan (Ungheni), Alpar Birtalan (Ungheni), Claudiu Morariu (Avrig) și Cristian Chifu (Bradu).

ACS Mediaș 2022 va disputa primul amical sâmbătă, de la ora 12.00, pe terenul Sparta, cu Valea Seacă, echipă care activează în Liga a IV-a Alba. Pentru medieșeni vor mai urma amicale cu ACS Tg. Mureș, Blaj, Viitorul Cluj și Unirea Ungheni.