Și anul acesta autoritățile au fost luate prin surprindere de iarnă, însă un produs realizat chiar în Șelimbăr ar putea fi cheia tuturor problemelor municipalității în lupta cu deszăpezirea. Soluția este eficientă până la -32 de grade Celsius și este folosită în diferite zone ale țării precum Transfăgărășanul sau Autostrada Soarelui, în condiții specifice.

Radu Joița, managerul firmei susține că soluțiile de deszăpezire sunt extrem de eficiente, iar dovada constă în experiența lor de peste 15 ani pe piață și a certificatelor de conformitate ale produsului. “Soluția de deszăpezire nu îngheață până la -32 de grade Celsius. Sarea, spre exemplu, la -7 grade nu mai acționează, iar de la -4 grade are randamentul doar de vreo 60%. Clorura de calciu e ca și sarea. Sunt foarte corozive, plus că atacă mediul înconjurător. Produsele Atica sunt și ecologice, au studii de mediu realizate de firme autorizate, certificat de conformitate. Plătesc în fiecare an între 3.000 și 5.000 de euro să îmi reavizeze certificatul de conformitate” spune managerul firmei cu sediul la Șelimbăr.

“Pe piață ar fi aceste două metode uzuale. Ele s-au folosit pentru că nu aveau ce folosi altceva (sarea și clorura de calciu). Noi de 15 ani am fabricat produsul ăsta, iar problemele enunțate anterior, am încercat să le rezolvăm și am reușit (coroziunea și pericolul fașă de mediul înconjurător). Nici depozitarea nu e o problemă, pot să depozitez soluția trei ani de zile, o pun în rezervor, o duc în câmp, iar peste trei ani de zile o iau și o aplic. Pentru freezing rain se poate da preventiv, soluția fiind una lichidă, în schimb cu sare nu poți da preventiv” a completat acesta.

Soluția este folosită în mai multe zone din țară

Produsele făcute la Șelimbăr sunt folosite în diferite zone cu probleme ale țării, iar printre ele se numără Transfăgărășanul sau Autostrada Soarelui. “Din țară colaborăm, bineînțeles, depinde de mai multe lucruri precum bugetul sau cât de tare sunt afectați de zăpadă. Cei responsabili folosesc soluția noastră pentru că știu că face față până la minus 32 de grade și nu au probleme cu depozitarea. Contractul nostru cu CNAIR s-a încheiat anul trecut, iar apoi nu a mai avut loc licitația” spune Radu.

Reprezentantul firmei declară de asemenea că produsele sunt eficiente din punct de vedere al costurilor, iar străzile și trotuarele din Sibiu ar putea fi curate și fără gheață în cazul utilizării acestora. “Prețul este mai mic spre exemplu, din ce știu eu, decât la clorura de calciu solidă și asemănător cu sarea, dar comparăm mere cu pere. Sarea merge la -7 grade, soluția de deszăpezire merge la -32 de grade. La sare se mai adaugă în cost și inhibitorul de coroziune. După aceea, sarea este aplicată, dar are remanență două ore, pe când soluția are opt ore. E ca și cum ai face patru drumuri cu sare” a mai menționat Radu Joița.

Reprezentanții DRPD, sceptici în legătură cu eficiența produsului

Reprezentanții SOMA s-au arătat interesați de produsele “minune”, aceștia plasând recent comenzi în acest sens. “Cei de la SOMA au apelat în ultimele zile la firma noastră pentru comenzi, urmând ca în perioada următoare să acționeze cu soluțiile Atica pe străzile municipiului Sibiu. Lucrând la nivel național, cei din domeniu mă cunosc, iar municipalitatea știe de această soluție de câțiva ani.” a declarat Radu Joița, managerul firmei Ecoinwest.

Pe de altă parte, reprezentanții DRPD nu sunt atât de optimiști în ceea ce privește produsele meționate, însă susțin că nu exclud o colaborare între cele două părți. “Știu că s-au folosit până acum câțiva ani, dar în momentul ăsta noi nu avem acest produs. Avem clorură de claciu, avem alte produse asemănătoare. Pe fondul acestor zăpezi foarte mari și a temperaturilor scăzute, s-a reluat discuția pe această temă. Vom vedea, nu excludem că vom reveni la aceste produse” a declarat Robert Elekeș, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov.

Soluția este văzută de asemenea nu doar ca o metodă eficientă împotriva deszăpezirii sau a poleiului, ci și ca o metodă eficientă de combatere a fenomenului “freezing rain”. Referitor la incidentul ce a avut loc pe autostradă, unde în urma unui carambol un bărbat și-a pierdut viața, reprezentantul celor de la DRPD susține că cel mai probabil soluția de deszăpezire ar fi avut același efect ca și celelalte produse de acest fel. “Nici la freezing rain nu ar fi avut efect. Nici acest produs, din experiența noastră, nu are un efect instantaneu, tot trebuie lăsat puțin și nu prea se poate fiind și scump să îl iei și să dai pe 40 de km de autostradă. Îl iei și îl dai pe locuri foarte punctuale, pe viraje, pe viaducte. Se intervine foarte punctual. Nu erau temperaturi foarte scăzute, puteam să intervenim cu sare bine mersi, la freezing rain nu prea ajută nimic și din păcate și acest produs ar fi avut aceeași soartă pe care au avut-o și altele, ar fi fost acoperit de gheață. Șoferii trebuie să aibă întotdeauna în vedere că acțiunile noastre de deszăpezire doar atenuează efectul naturii, nu îl elimină complet. Nu înseamnă că dacă noi am trecut cu lama și cu antiderapant pe autostradă este ok să mergi cu 130km/h, mai ales când ninge sau plouă. Trebuie ca șoferii să își ia întotdeauna măsuri preventive” a completat Elekeș.

Citește și: Filmul accidentului mortal de pe autostradă la Tălmaciu. S-a ferit de o mașină și a sărit în gol între parapeți – Bărbatul era din Vâlcea