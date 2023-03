În Piața Mare din Sibiu a avut loc un protest sub formă de spectacol în șase acte. Acesta a fost organizat de Doru Apostol, un sibian cunoscut pentru astfel de inițiative. Acțiunea se numește „Protest artistic cu titlul: Muzeul Apocalipsa se amână”, iar la eveniment au participat zeci de oamenii.

Organizatorii se așteptau ca numărul persoanelor care vor participa să fie mult mai numeros, susținând că dacă ar fi fost un eveniment politic, mai multă lume ar fi fost prezentă. „Dacă trebuia să laud un partid sau altul era înghesuială cu stegulețe. Erau poate și niște parlamentari pe aici să ne spună pe care parte se unge pita cu unt” a spus Doru Apostol.

Primul act, o prezentare

Protestul a început puțin după ora anunțată, 16:00. Primul act din cele șase câte avea spectacolul, a fost prezentarea situației și motivului pentru care această manifestare a fost planificată. „Am gândit acest spectacol, această formă de protest sau performance, sub forma unei piese de teatru în șase acte. Toți suntem sătui de pandemie, manipulare și război. Se încearcă să ni se bage pe gât digitalizarea, mâncatul de insecte, marea resetare, să intrăm toți în metavers. Unele site-uri deja promovează canibalismul, pedofilia, tot ce era considerat înainte infracțiune gravă acum ni se promovează ca normalitate. Și mi se pare aiurea chestia asta, nu este normal ce se întâmplă. Ori luăm poziție și ne opunem din toate puterile, ori vom fi laminați” a spus Doru Apostol.

Lipsa televiziunilor a fost semnalată și ea de către organizator. „Vedem că presa nu funcționează, nu știe nimic, nu spune nimic. Știm că au luat peste 500 de milioane de euro în timpul pandemiei ca să ne livreze măști, vaccinuri, mesaje de <<stați acasă, salvați-o pe bunica>> în timp ce unii se îmbogățesc. Domnul Arafat a fost chemat în Parlament pentru da unele explicații cu privire la achizițiile aberante din starea de alertă”, a completat acesta.

Actul doi, o parodie despre vaccin și acțiunile din timpul pandemiei

Al doilea act, o prezentare de tip muppets, a făcut referire la situația pandemică și modul în care autoritățile au gestionat acest lucru prin intermediul unui pamflet. Astfel, cu ocazia împliniriI a trei ani de când a fost declarată pandemia, persoane îmbrăcate în combinezon, purtând pe față măști albe care le acopereau chipul, au intrat în Piața Mare purtând pe brațe o izoletă și o seringă uriașă.

În izoletă se aflau două manechine ce semănau cu Valeriu Gheorghiţă și Raed Arafat, Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Cele două manechine aveau în mâini seringi care se îndreptau către o Biblie. Pe izoletă erau atașate mai multe mesaje precum „Stop genocid”, citate din Biblie sau semnul nazist realizat din seringi.

Seringă uriașă cu care și-au făcut apariția două personaje ale „spectacolului” era plină de cranii care aveau mesaje pe el. Cele patru persoane îmbrăcate în combinezon aveau pe spate seringi pe care erau trecute tipurile de vaccin.

Actul trei al spectacolului a constat în prezentarea unor documente, al patrulea a fost reprezentat de un filmuleț realizat de către organizatori. Al cincilea act a fost dedicat întrebărilor, iar postarea pe internet a evenimentului a reprezentat cel de-al șaselea act.

Susținătorii sunt de părere că acest protest a fost inedit

Persoanele care au participat la eveniment în mod activ ne-au transmis că acesta a fost unul special. „Mi s-a părut foarte interesant. Au fost o grămadă de informații pe care sunt convinsă că foarte mulți oameni încă nu le cunosc după trei ani de pandemie. Ar fi util și necesar pentru oameni să îl vadă, din câte știu mai are loc și duminică” a spus Irina.

„Este foarte bine ce s-a întâmplat, dar este prea puțină lume. Este o tragedie că am suferit trei ani ca un câine. Noi avem un sine interior, o voce lăuntrică pe care e timpul să o activăm. Înainte de a crede ceva ce ne spun alții, să ne întrebăm pe noi. Și dacă răspunsul este negativ, așa să rămână pentru că este vocea divină care este în fiecare dintre noi” a spus Simona.

Au existat persoane care nu au fost de acord

Printre trecătorii din Piața Mare care au văzut protestul au existat mai multe persoane pe chipul cărora se citea dezaprobarea. De asemenea, mai mult voci au susținut că nu este bine ce se întâmplă, considerând că la acest eveniment nu ar fi trebuit să fie implicați și copii.

„Toată lumea are dreptul la liberă exprimare până la urmă, nu este un protest ilegal. Sunt convins că și-au luat aprobările necesare, dar mi se pare că este o chestie periculoasă să împarți atâta dezinformare și atâtea chestii care per total sunt factual neadevărate și toată lumea să aibă cumva acces la ele. Nu este ceva ok și mi se pare că este periculos să se împartă chestii de genul” a spus Vlad.

