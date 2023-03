Michelle Yeoh, protagonista peliculei „Everything Everywhere All at Once“ a câștigat premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal. Este prima femeie de origine asiatică care a câștigat această categorie în istoria de 95 de ani a galei.

Născută în Malaysia, Michelle Yeoh a devenit la 60 de ani prima asiatică ce a reușit să câștige un premiu Oscar la categoria Cea mai bună actriță în rol principal. Ea a reușit această performanță după o carieră de patru decenii. Apreciată pentru faptul că și-a făcut mereu propriile cascadorii, este considerată una dintre cele mai bune actrițe din filme de acțiune, relatează Adevărul.

Michelle Yeoh Choo-Kheng s-a născut în orașul Ipoh din Malaysia, pe 6 august 1962. În perioada adolescenței, s-a mutat la Londra împreună cu părinții săi și a studiat baletul la Academia Regală de Dans. După o scurtă carieră de dansatoare, a câștigat trofeul Miss Malaysia.

Prima sa apariție la TV a fost în 1984, într-o reclamă în care a jucat alături de Jackie Chan. Din 1985 a început să joace în filme de acțiune realizate în Hong Kong și China, unde a devenit rapid un star. Nu are nicio nicio pregătire în domeniul artelor marțiale, dar se folosește de experiența sa ca dansatoare pentru a-și face singură toate cascadoriile.

Și-a făcut debutul la Hollywood în 1997, în producția de succes „Tomorrow Never Dies“ (din seria James Bond), dar a jucat și în alte pelicule celebre, printre care „Tigru și dragon“ și „Memoriile unei gheișe“.

