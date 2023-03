Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a susținut vineri tradiționala conferință de presă înaintea jocurilor. Sâmbătă, de la ora 17.00, echipa sibiană va juca pe noua arenă cu FC Botoșani, în meci contând pentru etapa 2 din play-out-ul Superligii.

Descoperă oferta de pariuri Superbet pentru partida cu Botoșani!

Măldă se așteaptă la un meci foarte echilibrat, în care diferența să fie făcută de mici detalii. ”Întâlnirile noastre au fost foarte echilibrate, toate jocurile din play-out sunt foarte echilibrate, echipele care au câștigat au făcut-o pe final. Așa vor fi probabil toate meciurile, tacticizate, nimeni nu vrea să greșească. Până la urmă este foarte important să nu iei gol, apoi în funcție de greșelile adversarilor să profiți de acele erori și să fii oportunist. Noi asta ne dorim, când vom avea ocazii de gol și cu siguranță vom avea situații trebuie să profităm și să marcăm, sunt trei puncte foarte importante. Jucăm acasă primul meci, este al doilea din play-out, luând pas cu pas și ar fi importantă o victorie pentru ce va urma. La ce echilibrat este play-out-ul, oricare echipă, dacă prinde o serie de două-trei victorii își poate asigura menținerea. Obiectivul a fost de la început menținerea, după promovare, în primul an este foarte greu, toți au spus asta, nu este un clișeu, este o realitate. Am fi putut fi mult mai bine, dar suntem nevoiți să ne batem acolo jos, o vom face, băieții sunt pregătiți, nu au cum să nu fie concentrați în play-out. Îmi era teamă dacă întâlneam o echipă mai puțin cotată sau într-un meci în care am fi foarte favoriți, dar nu cred că va exista așa ceva în acest play-out” a spus tehnicianul.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

”Trebuie să dăm totul, chiar 200%”

Marius Măldărășanu spune că echipa sa trebuie să dea totul pentru o victorie care ar îndepărta-o de zona minată a clasamentului. ”Botoșani a avut ceva probleme în sezonul regular cu niște înfrângeri astronomice pentru Liga 1, dar lucrurile s-au schimbat, sunt o echipă foarte periculoasă, cu jucători buni și cu viteză, va trebui să fim foarte atenți. Când nu faci greșeli, profitând de anumite probleme care pot apărea în defensiva lor, atunci putem câștiga meciul. Trebuie să dăm totul, chiar 200%, aceste trei puncte sunt foarte importante”.

Gruparea de pe Cibin este pe 12, cu 17 puncte, cu doar un punct peste zona barajului de SuperLiga. Nici FC Botoșani nu e pe roze: poziția a 10-a, cu 19 puncte. În zece dueluri de Superliga, Hermannstadt a trecut o singură dată de ”roș-alb-albaștri”, față de șase triumfuri ale botoșănenilor. În sezonul regular au fost două remize, 1-1 la Hermannstadt, respectiv 0-0 la Botoșani. Echipa lui Marius Măldărășanu este într-un moment bun, având șapte puncte scoase în ultimele trei etape.

Bejan, Butean și Paraschiv sunt incerți

Antrenorul Sibiului este îngrijorat de faptul că trei jucători de bază sunt incerți pentru meciul de sâmbătă, cu Botoșaniul. ”Sunt ceva probleme, sunt indisponibili Bejan, Butean, Paraschiv, să vedem dacă putem recupera vreunul, dar e final de campionat, apar astfel de probleme, va trebui să le gestionăm bine. Cei care vor intra în locul celor care vor lipsi și care poate au jucat mai mult, o vor face cu siguranță, la fel de bine, cred eu” a precizat Măldă.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

”Opruț a jucat destul de bine la națională”

Tehnicianul lui FC Hermannstadt spune că a văzut un pic de trac la Raul Opruț în meciul cu Belarus, primul joc oficial la națională pentru fundașul stânga de la Sibiu. ”Mă bucur că Opruț a jucat cu Belarus, pentru că a avut ceva probleme medicale. El a jucat destul de bine, eu vreau mai mult de la el, dar s-a văzut un pic de trac, au avut și ceilalți jucători cu multe meciuri la națională și care joacă în străinătate. Asta arată presiunea care există la națională, rezultatele negative din trecut apasă mult. Am ieșit cu șase puncte și acum poți gestiona altfel, avem deja patru puncte de Kosovo și cinci de Belarus și este un avantaj. Pe început de campanie suntem pe plus, mă bucur că asta dă încredere, ați văzut cum a jucat echipa de la 2-0. Băieții și Raul trebuie să aibă încredere mai mare, pentru că avem calitate, dar în anumite momente trebuie să ne autodepășim” a spus Măldărășanu.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News