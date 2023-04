Anul acesta, sibienii au nevoie de mai mulți bani pentru a achiziționa carne de miel pentru masa de Paște. Dacă anul trecut prețul kilogramului era undeva între 38 și 45 lei, în 2023 sibienii vor trebui să scoată din buzunar 50 lei pentru un singur kilogram.

“De ieri am ajuns în piață și așteprăm clienți. Îi servim cu cât doresc, jumătate, un sfert, după buzunarul lor, fiecare cum își permite” spun Ilie și Elena Topolog.

Oamenii sunt indignați de prețurile crescute, iar mulți dintre ei cumpără doar o bucată de carne sau nu mai cumpără deloc în cazul pensionarilor cu venituri mici. Momentan, lumea preferă doar să se intereseze de prețuri pentru a-și putea face o idee și cumpăra în Săptămâna Mare. “Lumea nu se grăbește. Spun că e prea rapid să cumpere deocamdată, dar vin și se interesează de prețuri” au completat cei doi.

Cost de trai mai mare, carne de miel mai scumpă

Acest lucru a dus la reacții negative din partea cumpărătorilor, care se plâng de prețurile mari și spun că nu își permit să cumpere astfel de produse la asemenea prețuri. Este important de menționat că această situație este una întâlnită în multe piețe și nu numai în Piața Cibin. “E scump. La prețurile astea…” spune un trecător.

Noi care vindem am vrea cât de scump, dar la timpurile care sunt și cum s-au scumpit toate cele, noi considerăm că e ieftin. Ajungem să plătim la tăiat în abator 60-70 lei. E 40 de lei sacrificatul, plus crotarul, plus foaia de mișcare de la medicul veterinar și ajungi la un miel cu 70 de lei, ce îl dai. Toate s-au scumpit, plătim aici o grămadă de bani și la hală. La noi nu e scump la 50 de lei” spune Elena Topolog.

Producătorii de carne de miel cred că începând de săptămâna viitoare vânzările vor începe să crească.

