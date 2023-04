FC Hermannstadt joacă duminică, la Ploiești, de la ora 13.00, cu Chindia Târgoviște, în meci contând pentru etapa 3 din play-out-ul Superligii. Partida este una foarte importantă în lupta pentru evitarea barajelor de menținere în Liga 1. Înaintea meciului programat la Ploiești, Chindia este pe 12, cu 19 puncte, în timp ce FC Hermannstadt stă pe 13, loc de baraj, cu un punct mai puțin. Sibienii au avut evoluții bune în deplasare în acest sezon, din care a acumulat 21 de puncte din cele 43 de puncte adjudecate pe teren.

Antrenorul Marius Măldărășanu și-a propus ca echipa sa să urce câte o poziție în clasament după fiecare etapă. Primul pas, după jocul de la Târgoviște, cu Chindia. ”Este o bătălie, mai sunt șapte meciuri, ne dorim să scoatem maxim în fiecare joc. Am fost întrebat după meciul de cupă dacă îmi doresc să câștigăm play-out-ul, există posibilitatea asta, dar îmi doresc să câștigam după fiecare etapă un loc în clasament. Ca să câștigăm după această etapă un loc, trebuie să câștigăm la Chindia, o echipă care este periculoasă, a avut și ea o serie negativă, dar câștigând la Mioveni, pare că și-a revenit. Târgoviște este o echipă cu jucători foarte periculoși, luați individuali, este periculoasă când atac, dar și când se apără, pentru că au o tranziție pozitivă foarte bună. Lăsând la o parte meciul de cupă, venim după patru rezultate pozitive, în care am adunat puncte. Va fi o luptă, știm că și starea gazonului de la Ploiești nu este una bună. Sunt meciuri foarte echilibrate în play-out, ne-am dori să fie un meci ușor dar cu siguranță va fi unul greu” a spus tehnicianul Sibiului.

Fostul mijlocaș cere jucătorilor săi să fie mult mai pragmatici și dacă vor avea din nou avantaj pe tabelă, să știe să îl conserve. ”Depinde de noi, avem o echipă bună, trebuie să fim mai pragmatici, am avut avantaj în ultimele două meciuri și nu am profitat. Ne-am deschis foarte mult, dorind să jucam fotbal și am fost taxați, pentru că am dat spații adversarilor. Trebuie să învățăm din aceste greșeli. Îmi doresc ca la meciul acesta să fim o echipă cu adevărat pragmatică, oricât ne dorim cu toții să jucăm un fotbal frumos, până la urmă contează punctele” a mai precizat Marius Măldărășanu.

