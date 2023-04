După victoria foarte importantă obținută sâmbătă, la Ploiești, 2-1 cu Chindia, antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărăşanu a declarat că a fost convins că jucătorii săi vor întoarce rezultatul, pentru că au controlat disputa. Nemulțumit că au lipsit copiii de mingi, ”Măldă” i-a dat dreptate unui tușier, care i-a spus că jucătorii de la Chindia vor alerga după balon când rezultatul le va fi nefavorabil. Daniel Popa a deschis scorul în minutul 15 pentru Chindia, dar Sibiul a întors în repriza secundă, după reușitele lui Baba Alhassan din minutul 78 și Raul Opruț în al doilea minut de prelungiri.

”Chiar am crezut că vom putea întoarce rezultatul, pentru că şi în prima repriză am încercat să jucăm fotbal. Este foarte greu să le ceri să joace lungă şi pe a doua, terenul este aşa cum este, cu multe smocuri, aşa a apărut şi greșeala noastră. În rest, am controlat jocul. Au lipsit şi copiii de mingi, mă bucur că arbitrul de rezervă mi-a spus să vezi cum vor alerga ei în momentul în care veţi egala. Am apucat să-i spun la 2-1 că a avut dreptate!” a spus Marius Măldărășanu la Orangesport.

Marius Măldărășanu, deranjat de lipsa de fair-play a lui Toni Petrea

Tehnicianul Sibiului a fost deranjat de antrenorul Chindiei, Toni Petrea, care i-a transmis la final că a avut baftă. ”Vreau să-i transmit lui Toni Petrea că îl felicit, face o treaba foarte bună, însă trebuie să fii mai modest, când ai bătut la Mediaş, eu accept greşeala, accept înfrângerea, m-am dus şi l-am felicitat, acum m-am dus să-i urez bafta, la care el: m-aş bucura să am şi eu bulanul vostru. Normal că m-am enervat şi i-am spus că şi noi am pierdut puncte pe final. Noi trebuie să ne respectăm între noi, toata lumea dă în antrenori”, a declarat Marius Măldărăşanu.

