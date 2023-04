Nicoleta Tara este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Economic „George Barițiu” și este sibianca care ne reprezintă orașul la faza națională a olimpiadei interdisciplinare din „Aria Curriculară Tehnologii”. Deși emoțiile sunt mari, Nicoleta se bucură din plin de această experiență și este recunoscătoare pentru tot ce a învățat în parcursul său.

Nicoleta este pasionată de tot ce ține de domeniul pe care îl studiază, iar pe viitor vrea să continuie profesional în acest domeniu. „La începutul clasei a 11-a a început să îmi placă foarte mult și a început să mă pasioneze domeniul și de aceea am vrut să merg la olimpiadă, nu pentru a câștiga neapărat, doream să văd la ce nivel m-aș afla. Anul acesta la îndemnul doamnei diriginte, am participat și am câștigat la faza locală locul I, la faza județeană locul I, iar azi (n.r. 11 aprilie) am avut proba scrisă la etapa națională de la Brăila” ne-a spus Nicoleta.

Prima probă la naționale plină de emoții

Marți, 11 aprilie, Nicoleta a susținut proba scrisă la olimpiadă națională, iar emoțiile nu au întârziat să apară. „Am avut emoții, a fost destul de dificilă prima probă, dar să sperăm că va fi bine și mă aștept la rezultate bune. Pregătirea mi-a luat ceva timp, vreo două săptămâni cam pentru fiecare în parte și nopți nedormite, dar nu contează asta, pentru mine contează ceea ce am reușit să fac și să îmi depășesc propriile limite” ne-a spus aceasta.

Pentru a depăși emoțiile, Nicoleta păstrează mereu în minte faptul că această participare este o oportunitate și că nu are nimic de pierdut dacă participă. De asemenea, fata ne-a povestit că pentru ea este important să îl aibă pe Dumnezeu în gând atunci când are emoții. Pentru colegii săi care vor să participe, dar nu au curaj, Nicoleta ne-a spus că cel mai bine este să privească acest concurs ca o oportunitate. „Să încerce pentru că este o oportunitate pentru ei, să nu se gândească că nu știu sau lucruri similare și să își depășească limitele, pentru că acest lucru îi ajută să vadă la ce nivel sunt și unde ar mai putea lucra pentru a ajunge undeva mai departe” a spus Nicoleta.

Anul trecut nu a putut participa la olimpiadă

Florentina Gruia este profesoara și îndrumătoarea Nicoletei care i-a fost aproape și a susținut-o în dorința sa de merge la olimpiadă. Aceasta ne-a povestit că și anul trecut Nicoleta a vrut să participe la olimpiadă, însă acest lucru nu a fost posibil, deoarece în perioada etapei județene, Nicoleta s-a îmbolnăvit. Anul acesta, însă, Florentina Gruia este încrezătoare că elevele sale vor obține rezultate bune.

„Am făcut pregătire cu ei destul de mult, ne bucurăm să aibă așa rezultate, sunt eleve foarte silitoare și și-au dorit să obțină rezultate pe măsura pregătirii lor. Le urez succes și felicitări, oricare ar fi rezultatul pentru că este o experiență nouă. Pentru Nicoleta mă bucur că a ajuns aici pentru că anul trecut a vrut să încerce, dar s-a îmbolnăvit chiar în perioada în care au fost probele la faza județeană și nu a avut șansa, iar acum a reușit să ajungă la faza națională. Ne bucurăm pentru elevii noștri” a spus Florentina Gruia.

Pe lângă Nicoleta, Colegiul Economic George Barițiu se mai poate mândri cu Badiu Paula, Loloiu Maria și Giurca Iulia. Cele trei eleve sunt în clasa a XI-a și participă la aceeași olimpiadă la faza națională.

