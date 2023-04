Piața Volantă Transilvania s-a deschis are un program diferit de funcționare în aceste zile, iar sibienii s-au putut bucura de preparatele specifice sărbătorilor pascale. Drob de miel, pască, cozonaci, hencleș și multe alte bunătăți i-au așteptat pe sibieni încă de la primele ore. Deși vremea nu a fost prielnică, oamenii nu au ezitat să vină și să își facă aprovizionarea pentru Paște.

Doar câteva zile ne mai despart de Paște, iar Piața Volantă Transilvania a pregătit pentru sibieni numeroase preparate tradiționale. Parcarea de la Sala Transilvania a fost umplută de mirosul cozonacilor și al drobului. Oamenii au fost încântați de deschiderea pieței mai devreme, având timp să se orienteze pentru ce vor să cumpere pentru masa de Paște.

„Este foarte bine că este deschisă două zile, păcat că nu ne ajută timpul. Toate preparatele arată bine, dar eu sunt mai pe tradițional și mi le fac acasă singură. M-am uitat la drob, arată foarte bine și mă gândesc că are un gust bun” ne-a spus Ileana.

Hencleș și drob vedete în piață

Cele mai căutate produse au fost hencleșul și drobul, sibienii considerând că produsele sunt mult mai sănătoase, chiar dacă prețul este puțin mai ridicat. „Cumpărăm, cum să nu? Produsele sunt foarte bune, proaspete. Drob nu am luat momentan, dar în anii trecuți am luat mereu. Probabil mânie o să mă întorc și am să cumpăr” ne-a spus o sibiană.

Pe masa de Paște nu trebuie să lipesească nici ouăle, iar sibienii au plecat din piață cu cartoane pline. „Cozonac am comandat, pâine, ouă. Am o doamnă care îmi aduce ouă proaspete, este o doamnă cu zarzavaturi. Sunt mai scumpe aici, dar sunt mai bune, mai sănătoase. Aici au și hencleș, plăcinte cu ceapă, cu varză” ne-a spus Rodica.

Prețuri pentru toate buzunare

Sibienii care vor să își facă aprovizionarea pentru masa de Paște sau care vor să guste preparate tradiționale, pot găsi în Piața Volantă Transilvania hencleș simplu la 7,5 lei și cu stafide la 8,5 lei. Prețul unui cozonac de casă este de 55 de lei, iar pasca costă 50 de lei. Un kilogram de drob costă 65 de lei, iar un ou 1,5 lei.

Producătorii se arată încântați de faptul că au putut veni la Piața Volantă mai devreme, susținând că sunt fericiți că au unde să își vândă produsele tradiționale. „Este bine că ne încă ne lasă să facem produse tradiționale. Nu mă deranjează că ma venit mai repede, este bine că am putut veni și putem să ne vindem produsele” ne-a spus Anca.

Piața va mai fi deschisă și joi, 13 aprilie pentru sibienii care vor să își cumpere preparate tradiționale.

