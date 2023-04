Mai este puțin și mirosul grătarelor de 1 mai se va resimți în tot Sibiul. Pentru această zi există mai multe locuri amenajate în Sibiu, dar și în împrejurimi, unde sibienii pot petrece liniștiți.

În Sibiu există locuri special amenajate pentru grătare în mai multe cartiere. Acestea sunt în zona străzilor Oaşa, Aleea Şelimbărului şi în cartierul Ţiglari, pe malul unui lac. Spaţiile din zona străzilor Oaşa şi Aleea Şelimbăr au fost amenajate pe zone verzi din vecinătatea blocurilor, având o suprafaţă de aproximativ o mie de metri pătraţi. Ambele sunt situate în apropierea malului stâng al Văii Săpunului.

Loc de picnic în Șelimbăr și Rășinari

Locul de grătare din Pădurea Șopa este deja cunoscut în rândul sibienilor, iar primarul din Șelimbăr susține că aici vizitatorii se pot bucura atât de cele 10 grătare amplasate, cât și de natura din jur. „Avem zona de picnic de la Șopa, unde orice cetățean din Șelimbăr poate să meargă, sunt 10 grătare disponibile. Spre deosebire de alte localități, aici chiar este curat. Am pus la dispoziție pubele și oamenii respectă natura. Din punctul acesta de vedere, oamenii sunt civilizați” ne-a spus Marius Grecu, primarul comunei Șelimbăr.

În Rășinari a fost amenajat în anul 2020 un loc pentru picnic, unde sibienii sunt invitați să petreacă 1 mai. Însă, acest loc are și anumite reguli care trebuie respectate. Programul zonei este între 8:00 și 22:00. „Este amenajat un loc de grătar, înainte de Curmătură. Este făcută în parteneriat cu cei de la Ciucaș. În acest an, împreună cu cei de la Ciucaș, vor fi puse la locul de grătar containere pentru reciclare, pentru a putea pune separat plasticul, sticlă și altele. Containere au fost de la început, de când am făcut locul de picnic, dar ideea este ca ei să le ia și să le ducă acasă, iar acest lucru nu îl prea fac. Eu sper ca încet, încet să învețe și mai ales dacă punem și de reciclat acolo, poate că vor învăța să se poarte mai civilizat” a spus Bogdan Bucur, primarul din Rășinari.

Sibienii care vor să facă un grătar de 1 mai acolo trebuie să aprindă focul doar în locurile special amenajate și să-l supravegheze în permanență, la plecare, să se asigure că au stins toate sursele de foc și să-și strângă toate deșeurile menajere.

Loc de picnic de închiriat la Gura Râului

În toamna anului trecut a fost amenajat la Gura Râului un loc de picnic și grătar. Acesta are mese acoperite, grătare, spațiu de joacă și aparate de fitness. Cei care doresc pot apela la acest loc, însă contra cost. Pentru a primi accesul la masă pentru o zi trebuie achitată o taxă de 100 de lei.

„Avem un spațiu de joacă unde sunt aparate de fitness, mese acoperite, grătare, chiar tot ce trebuie. Noi am pus taxă, la o masă la care pot sta opt persoane, acoperită, nu te plouă, nu te bate soarele, acces la grătar, la toaletă, se plătește 100 de lei pe zi. De anul trecut am amenajat acolo. Închirierea parcului se face la Primărie, cu un telefon în prealabil” ne-a spus Gheorghe Călin, primarul din Gura Râului.

Campanii prentru a prevenii aruncarea gunoiului la Sadu

În comuna Sadu există un loc „semi aranjat” unde se pot face grătare. Autoritățile locale din această zonă pun mare accent pe păstrarea curățeniei, iar sibienii care vor să facă un grătar în acest loc trebuie să țină cont de acest lucru. Pentru a nu apărea episoade în care gunoiul este lăsat la locul de picnic, au fost făcute mai multe campanii. „Noi avem un loc semi aranjat. Noi nu avem suport, am eliminat suporturile de depozitare și toți oamenii care vin să facă grătare, își pun gunoiul în sac și îl duc acasă. I-am educat prin foarte multe campanii de informare” ne-a spus Valentin Ivan, primarul din Sadu.

