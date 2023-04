Ministrul Educaţiei şi-a exprimat vineri încrederea că împreună cu sindicatele profesorilor se vor găsi “soluţiile necesare” pentru ca anul şcolar să fie încheiat “în condiţii bune”.

“Eu am mare încredere că se vor găsi soluţiile necesare pentru ca anul şcolar să fie încheiat în condiţii bune. Am ţinut legătura constant cu liderii federaţiilor sindicale. De asemenea, împreună cu ei, noi am elaborat o serie de propuneri de grile de salarizare în conformitate cu principiul ca salariul debutantului, baza salarizării, este salariul mediu pe economie. Le-am transmis către Ministerul Muncii, care este acum în proces de realizare a legii salarizării unice”, a spus Deca, la Biblioteca Naţională a României, potrivit Agerpres, scrie știripesurse.ro

Ministrul a adăugat că instituţia pe care o conduce “susţine profesorii în demersul lor de salarizare decentă”.

“Considerăm că este esenţial, pentru a atrage cadre didactice calificate, performante şi pentru a motiva dascălii care sunt acum în şcoli să-şi desfăşoare activitatea cu succes”, a încheiat Ligia Deca.

Sindicatele din Educaţie au demarat strângerea de semnături în vederea declanşării grevei generale, având în vedere că “solicitările lor au rămas fără rezolvare, iar Executivul intenţionează să ia decizii cu impact negativ suplimentar pentru angajaţii din învăţământ”.

Urmăriți Ora de Sibiu și pe Google News