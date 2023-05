Grupul de indivizi care cere fonduri în mai multe locații din Sibiu pentru o asociație de surdo-muți, care nu există, a revenit în supermarket-urile din Sibiu.

Un sibian a fost abordat de mai mulți indivizi din acest grup luni, în jurul orei 20:00. „Nici nu am apucat să mă dau jos din mașină că un bărbat de aproximativ 25 de ani a venit la mine cu un clipboard în mână. Am recunoscută de pe facebook fișa cu asociația regională de surdo-muți și i-am spus că am donat unui alt coleg, după care a plecat. Ulterior am mers până în Carrefour, printre raioane a venit la mine altcineva și i-am zis că i-am dat colegului. Când am ieșit i-am zis domnului de la pază de la Carrefour să fie atent la ei. Am povestit cu un prieten din Sibiu și a zis că a pățit aceeași întâmplare la Lidl-ul din cartierul Arhitecților. Pe foi aveau donații între 20 și 100 lei”, spune Raul.

Nu este prima dată când sibienii care merg la cumpărături sunt abordați de acest grup. În luna ianuarie, o tânără a fost agasată de aceeași indivizi la Promenada Mall, după ce le-a cerut mai multe informații despre asociația reprezentată, moment în care bărbații s-au enervat.(DETALII AICI).

Grupuri de indivizi care se recomanda ca surdo-muți au fost văzute și în alte zone ale țării, precum Cluj sau București, iar mai multe persoane au depus plângeri la poliție. În schimb, în cadrul Poliției Sibiu nu au fost înregistrate plângeri în acest sens până în prezent.