În cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor 2023, Muzeul Național Brukenthal va avea deschise 5 expoziții temporare organizate cu partenerii la: Iași, Oradea, Slatina, Vaslui și Mediaș.

– expoziția „Sacru și Profan în gravura europeană a secolelor XV-XIX, colecția George Șerban”, curatori: Alexandru Chituță, Alexandru Gorea, Muzeul Municipal Regina Maria Iași;

– expoziția „Istorie și Simbol. Cea dintâi lojă masonică sibiană”, curatori: Raluca Frîncu, Alexandru Chituță, Muzeul Templului Masonic din Oradea;

– expoziția „Sobrietatea și stil în moda transilvăneană a secolelor XVIII-XIX”, curatori: Raluca Frîncu, Raluca Teodorescu, Johana Brătoi, Muzeul Județean Olt;

– expoziția „O istorie a Balului cuprinsă în ordinele de dans”, curatori: Dana Hrib, Raluca Frîncu, Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui;

– „Arsenalul și Camera de Arme a Sibiului în perioada medievală și modernă”, curator Anca Nițoi, Muzeul Municipal din Mediaș

Alături de aceste expoziții, Muzeul Național Brukenthal va participa la Noaptea Muzeelor în Sibiu cu 4 spații deschise:

Muzeul de Artă Contemporană, str. Tribunei, nr. 6

Muzeul Cinegetic August von Spiess, str. Școala de Înot, nr. 4

Sala cu Frescă, Piața Mică, nr. 22

Sinagoga Mare, str. Constituției, nr. 11 (în colaborare cu Comunitatea Evreilor din Sibiu)

Vizitatorii vor putea vizita și 2 expoziții temporare:

„6 artiști clujeni”, curator: Alexandra Gălăbuț, Ioan Muntean, la Muzeul de Artă Contemporană

„În cuvintele prorocilor: istoria comunității evreiești din Sibiu”, curator Alexandru Chituță, expoziție realizată în cadrul proiectului Cultură în multe culori, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Alexandru Chituță, managerul interimar al Muzeului Național Brukenthal a declarat: „Muzeul Național Brukenthal are un patrimoniu numeros și valoros. Una dintre datoriile noastre este să facem cunoscut acest patrimoniu. În acest sens, avem numeroși prieteni în țară și am putut realiza anul acesta, până în momentul de față, 5 expoziții temporare. Așadar, ne menținem în topul celui mai activ muzeu din România în ceea ce privește expozițiile și parteneriatele. De la Iași, la Oradea, de la Slatina la Vaslui și Mediaș, acum, concomitent, Muzeul Național Brukenthal are deschise expoziții de artă, istorie, cultură și civilizație românească și europeană. Sunt expoziții organizate cu Muzeele din aceste localități și le mulțumesc pe această cale doamnelor și domnilor directori. Alături de aceste expoziții, la Sibiu avem deschise 4 spații de vizitare. Sperăm că vizitatorii să se bucure de artă și de frumos! ”

