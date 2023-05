Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu în parteneriat cu Teatrul de Foc și Centrul de Resurse Juridice prezintă marți, 16 mai, de la ora 19:00, spectacolul „Eu sunt Luli”.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului „LIBER SĂ DECID. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități”, proiect derulat de Centrul de Resurse Juridice cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Cum ar fi viața noastră dacă nu am fi lăsați să luăm decizii? Ce s-ar întâmpla cu noi dacă nu am putea alege cine și cum ne atinge, unde, cu cine și cum vrem să locuim, ce și când vrem să mâncăm, ce să purtăm, când să dormim? În România, zeci de mii de oameni sunt puși sub interdicție judecătorească: unul dintre ei e Luli, o tânără cu dizabilitate intelectuală, instituționalizată de la naștere, care răspunde cu propria viață la multe dintre întrebările de mai sus. O identitate amprentată de ceea ce dictează ceilalți, un copil, o tânără, un adult, o rezidentă, o pacientă, un număr, un trup – cine este, de fapt, Luli?

Teatrul de Foc în parteneriat cu Teatrul „Gong” Sibiu vă invită la un spectacol emoționant, inspirat și documentat pe baza mai multor fapte reale, inclusiv experiențe directe avute de Centrul de Resurse Juridice și de Asociația TONAL. Scenariul aduce în atenție și istoria recentă a României privind modificările legislative în materia respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale.

Distribuția este formată din Anda Saltelechi, Ioana Mărcoiu și Alina Berzunțeanu, trei îndrăgite și premiate actrițe ale Teatrului Odeon din București.

Regizoarea Crista Bilciu lucrează în teatrele din țară și a realizat peste 30 de spectacole independente în București, printre care spectacole de poezie contemporană în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române și spectacolul-instalație Nostalgia 53, după Mircea Cărtărescu. A fondat compania Teatrul de Foc, o trupă de teatru-laborator care face teatru experimental. Spectacolul ei „Pe jumătate cântec” a câștigat numeroase premii pentru dramaturgie, regie și actorie, fiind selecționat în peste 20 de festivaluri naționale și internaționale.

Spectacolul va fi urmat de o discuție cu publicul. Intrarea la spectacol este gratuită, în limita locurilor disponibile. Spectacolul are o durată de aproximativ 1h30min și nu este recomandat celor cu vârsta sub 12 ani.

