După doar o lună petrecută la FC Hermannstadt, Bogdan Rotar (21 ani) a fost împrumutat de clubul de Liga 1 pentru un sezon la ACS Mediaș, echipă care activează în Liga 3.

Anunțat în urmă cu o lună la FC Hermannstadt, Bogdan Rotar a apucat să joace doar în amicale, reușind să marcheze în cel cu Miercurea Ciuc. Sub contract sezoanele trecute cu FK Miercurea Ciuc, Bogdan Rotar a fost împrumutat la CSC Șelimbăr și Minaur Baia Mare, echipe pentru care a evoluat în Liga 2, iar din această vară a ajuns la Sibiu.

”Este un jucător în care eu cred, l-am văzut la un trial, am vorbit despre el și e bine că, până la urmă, am reușit să-l aducem. Are calitate, are personalitate, însă e nepregătit, nivelul la care a fost, de Liga 2 este diferit față de Liga 1”, a declarat recent antrenorul Marius Măldărășanu.

La echipa de Liga 1, Măldărășanu avea cinci jucători eligibili pentru postul de U 21, pe lângă Rotar mai fiind Bucuroiu, Jipa, Ciubotaru și D. Iancu. Astfel, dacă la Sibiu avea șanse mici să joace, Rotar a fost împrumutat la formația de Liga 3 din Mediaș, acolo unde are posibilitatea să fie titular.

”Formația noastră s-a înțeles cu FC Hermannstadt pentru împrumutul jucătorului în vârstă de 21 de ani, care evoluează atât mijlocaș lateral, cât și atacant. Jucătorul sibian a mai evoluat pentru Viitorul Șelimbăr, FK Csikszereda Miercurea Ciuc, CSC 1599 Șelimbăr, Minaur Baia Mare dar și pentru nationala României U20” a anunțat ACS Mediaș pe pagina sa oficială de facebook.

Bogdan Rotar ar putea debuta la ACS Mediaș vineri, 1 septembrie, când trupa lui Mihai Ianc joacă la Cugir, cu Metalurgistul, în etapa a II-a din Seria 9.

