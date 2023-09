Pentru prima dată în ultimii o sută de ani, mocaniţa de pe Valea Hârtibaciului va porni sâmbătă din Gara Cornăţel, cu o locomotivă cu abur din Anglia, vedeta acestui weekend pentru turiştii care doresc să trăiască o experienţă inedită.

Englezii ne-au împrumutat o locomotivă cu abur de a lor, iar ale noastre stau în depoul CFR

Adusă din Marea Britanie cu TIR-ul, locomotiva englezească a ajuns la Sibiu, din cauza celor de la CFR care nu le-a pus la dispoziţie celor de la Asociaţia Prietenii Mocăniţei, una din locomotivele cu abur care sunt în muzeul din Depoul CFR.

“Lumea se întreabă de ce aducem tocmai din Anglia şi nu le folosim pe ale noastre. De trei ani am hârtie la Ministerul Transporturilor să ne dea (o locomotivă din Depou n.r.), nu numai că nu am primit niciun răspuns, deşi revenim în fiecare an la ei, nu am primit nici măcar număr de înregistrare. Preferă să le lase să ruginească. (…) Fără presiune publică nu o să se mişte ceva. Este imposibil de la noi (să aducem locomotivă n.r.). Noi anii trecuţi am tot luat din România, acum au venit prietenii noştri englezi şi au spus: vă dăm noi, dacă ai voştri nu vi le dau pe acelea care au circulat”, a explicat pentru Ora de Sibiu, Mihai Blotor, cel care a pus pe şine mocăniţa sibiană.

Zilele Mocăniţei sâmbătă şi duminică. 25 de lei cel mai ieftin bilet

Cine doreşte să călătorească cu mocăniţa în weekend, trebuie să îşi facă rezervare, pe site-ul https://sibiuagnitarailway.com/produs/bilet-zilele-mocanitei/. Preţul biletelor este cuprins între 25 şi 45 de lei.

“Vedeta celei de-a opta ediții a Zilelor Mocăniței a sosit, și nu de oriunde, ci tocmai din Anglia! Este pentru prima dată în peste 100 de ani când o locomotivă cu abur englezească pășește pe sol Românesc, după cele aduse pentru prima cale ferată din Principatele Române (București – Giurgiu), dintre care în prezent se mai păstrează una singură, locomotiva Călugăreni la Muzeul CFR. Va tracta trenurile la cele 10 curse din acest weekend în gara Cornățel din județul Sibiu și se așteaptă să fie admirată!”, au anunţat “Prietenii Mocăniţei, pe pagina oficială de Facebook.

