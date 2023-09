ACS Mediaș a reușit sâmbătă seara primul succes în Liga 3, câștigând disputa pe Stadionul Gaz Metan, 1-0 cu Avântul Reghin.

Unicul gol al meciului dide pe Stadionul Gaz Metan a fost reușit în minutul 67 de căpitanul Cristi Avram, din lovitură de la 11 metri. Golul lui Avram s-a dovedit decisiv, astfel că Mediaș s-a impus în disputa cu Reghin cu 1-0, contând pentru etapa a treia din Seria 9 a Ligii a III-a.

”A fost un meci greu, adversarul a fost bine pregătit, cu forță la duelurile unu la unu, dar cred că am dominat și la final am câștigat. Nu contează cine marchează, important e să câștigăm, dar este un plus că am înscris. Suntem o echipă tânără, mai avem nevoie de timp, cred că după etapa a opta vom fi mai sus. Sper să nu mai fie critici, încercă să îi facem fericiți, să fim și noi mai buni și fanii să ne aplaude” a declarat căpitanul Cristi Avram după succesul cu Reghin.

Tehnicianul echipei medieșene, Mihai Ianc spune că echipa are nevoie de timp pentru a crește în joc. „Mai este nevoie de puțin timp, echipa este foarte tânără, o medie de vârstă de 19, 3 ani, am terminat meciul cu doi juniori 2006 și alți doi de 2004, cu un under mai mult, noi așa jucăm, ei trebuie să crească. Este cea mai echilibrată serie, sunt echipe masive, robuste, la fel a fost și Reghin. Mă bucur mult pentru acest succes, ne dă încredere, privim cu optimism spre etapa viitoare. Nu contează locul în clasament, acolo te uiți după etapa a opta până atunci, nu are rost. Nu mă deranjează criticile din tribună, dacă nu aș fi huiduit, aș pleca acasă și mi-aș da demisia” a spus antrenorul echipei ACS Mediaș, Mihai Ianc.

După acest succes, echipa lui Mihai Ianc a urcat pe locul 6 în clasamentul Seriei 9, cu patru puncte din trei meciuri.

În u rmătoarea etapă, Mediașul va juca tot acasă, cu Târgu Mureș, în etapa 4 din Seria 9 a Ligii a III-a. ACS Mediaș: Blaga – Maxim, Avram, A. Vlad, C. Zamfir – Hanzu, Man, Tineiu, A. Bîrsan – Pajco, Rotar.

Ai aflat că