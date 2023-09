Jucătorul lui FC Hermannstadt, Cosmin Bucuroiu (20 de ani) a strâns primele două jocuri în Superligă și își propune să joace cât mai mult în acest sezon, pentru a căpăta experiență.

Mijlocașul dreapta de la FC Hermannstadt, Cosmin Bucuroiu a aniversat chiar luni împlinirea frumoasei vârste de 20 de ani. Revenit în vară la Sibiu după un împrumut la Unirea Bascov, Bucuroiu a debutat în Superliga în disputa din deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe, după care a evoluat și în meciul de acasă cu U Cluj.

”Am încercat să mă bucur de joc”

După primele 125 de minute în Superligă, Bucuroiu spune că a încercat să ajute cât mai mult echipa. ”În primele meciuri din Superligă am încercat să mă bucur de joc și să îmi ajut echipa cât de mult posibil. Cel mai greu adversar pentru mine a fost Sepsi, jucând cu ei în deplasare, mi s-a părut un joc mai dificil” a spus Bucuroiu.

Mijlocașul de bandă a tras tare la antrenamentele echipei sale și răsplata a venit din partea antrenorului Marius Măldărășanu, care l-a titularizat în două meciuri. ”Mă așteptam să vină și acest moment, m-am pregătit foarte bine la antrenamente și chiar mă gândeam la debutul meu în Superligă. Am avut emoții constructive, dar când am intrat pe gazon am fost focusat doar la meci si am lăsat alte gânduri deoparte”.

Măldărășanu: ”Îi trebuie un pic de agresivitate”

Antrenorul Marius Măldărășanu speră ca tânărul jucător să câștige pe viitor în încredere și agresivitate. ”Bucuroiu are un fizic foarte bun și îi trebuie un pic de agresivitate și când are mingea, ca mișcare, dar și defensiv. Toți au șansa lor cât sunt eu aici” a afirmat tehnicianul Sibiului.

În etapa viitoare din Superligă, FC Hermannstadt va juca duminică, de la ora 17.00, pe Stadionul Municipal, cu FC Voluntari. Biletele s-au pus în vânzare pe siteul bilete.ro, la prețurile de 50 lei (Tribuna 1), 40 lei (Tribuna 2) și 20 lei (peluze).

