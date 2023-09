Mijlocașul dreapta George Monea (26 ani), al doilea căpitan al echipei CSC 1599 Șelimbăr este unul dintre jucătorii de bază al liderului surpriză din Liga 2.

George Monea, al doilea cel mai vechi jucător al echipei șelimbărene după Ciprian Natea poartă și banderola de căpitan, atunci când lipsește liderul Ionuț Năstăsie.

Monea subliniază că grupul format la CSC 1599 Șelimbăr a condus la rezultatele excelente din startul acestui sezon. ”Secretul startului bun de sezon vine de la grup, ține de implicarea tuturor, suntem uniți pe teren și în afara lui și asta se vede și în rezultate, cred că acest aspect este cel mai important. Normal, după aceste rezultate bune, ne gândim la play-off, dar nu facem o obsesie, luăm fiecare meci în parte, vrem să scoatem maxim din fiecare. Evoluțiile de până acum ne obligă să ne gândim la play-off, dar nu facem din asta o obsesie. Clasarea în primele șase echipe este un obiectiv realizabil” a spus mijlocașul dreapta pentru Ora de Sibiu.

”Jucăm pentru cariera noastră, pentru familii”

Șelimbăr nu are drept de promovare, însă jucătorii dau totul pe teren pentru viitorul carierei lor și pentru a fi în atenția cluburilor de Liga 1. ”Se vorbeste mult în spațiul online despre lipsa dreptului de promovare al Șelimbărului, dar suntem 8 echipe în această situație. Noi, ca jucători, avem contracte, bonusuri, jucăm pentru noi, pentru familiile noastre și fiecare pentru cariera lui. Fiecare dintre noi vrea mai sus” a mai spus George Monea.

Primul gol la Liga 2 pentru ”călăreții roșii”

În acest sezon, jucătorul de bandă dreaptă are șase meciuri și campionat și unul în cupă, reușind să marcheze un gol foarte important, în victoria cu CSA Steaua, scor 3-2. A fost primul gol marcat de Monea pentru Șelimbăr la Liga 2, precedentul fiind reușit în barajul de promovare în eșalonul secund. ”A fost prima mea reușită la Șelimbăr în Liga 2, este un gol important, de trei puncte, dar pentru fiecare este mai important să câștige echipa. Nu contează cine marchează, echipa este mai importantă” afirmă George Monea.

”Să ducem cât mai mult invincibilitatea”

Neînvinși în cele șapte etape disputate din Liga 2, ”călăreții roșii” speră să prelungească cât mai mult perioada de invincibilitate. În etapa a opta, echipa lui Claudiu Niculescu merge sâmbătă la Mioveni, acolo unde întâlnește pe FC Argeș, una din favoritele la promovare. ”Noi sperăm să rămânem invincibili și după meciul cu FC Argeș, am pregătit bine partida, așa cum de altfel ne antrenăm la fiecare meci. Vrem să câștigăm și să luăm cele trei puncte, chiar dacă Argeșul este o echipă în formă, care a câștigat ultimele două jocuri, dar noi suntem încrezători. Dacă noi suntem bine, o să câștigăm și cu Argeș. Chiar vorbeam între noi la antrenamente să prelungim cât mai mult forma sportivă, este greu să îți propui să nu pierzi niciun joc, dar ne dorim să prelungim forma sportivă bună și să ducem cât mai mult această invincibilitate” spune Monea.

Monea joacă mijlocaș dreapta după venirea la echipă a lui Claudiu Niculescu, deși evoluase anterior și fundaș dreapta. ”De când a venit Mister, joc doar mijlocaș dreapta și se pare că e mai ok. Nu îmi e străin acest post, eu mijlocaș stânga am jucat la Ripensia, dar după venirea la Șelimbăr am fost folosit și fundaș de bandă” a explicat căpitanul secund al CSC 1599 Șelimbăr.

La CSC 1599 Șelimbăr din 2001, George Monea a mai jucat la Unirea Tărlungeni, FC Hermannstadt și Ripensia Timișoara.

