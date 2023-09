CNAIR a aprobat defrișarea pădurilor de pe culoarul lotului 3 al Autostrăzii A 1 Sibiu-Pitești, a anunțat compania, prin Regionala de Drumuri și Poduri Craiova. Lotul 3, Tigveni – Cornetu (37 km.), este cel mai lung lot de pe A 1.

„Progrese în realizarea Secțiunii 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești. Secțiunea 3 a autostrăzii Sibiu – Pitești este importantă pentru o conectare eficientă a regiunilor geografice și, din punct de vedere al supervizării, aceasta este în integralitate în atribuția DRDP Craiova, fiind făcută cu profesionalism de către angajații acestei regionale. În această perioadă, au fost parcurse două etape importante. Prima etapă este scoaterea din fondul forestier a suprafețelor de pădure de pe culoarul autostrăzii, a fost emis ordinul de ministru, început deja activitatea de inventariere și marcare, urmând ca în perioada următoare să înceapă și defrișarea în fond forestier. A doua etapă este cea a cercetărilor intruzive pentru identificarea potențialului arheologic, acestea au fost finalizate în proporție de peste 70%. În urma acestei etape, au fost identificate șapte situri arheologice, din care trei se află deja în cercetare. Prin documentația de atribuire a lucrărilor pentru aceasta sectiune, Constructorul a fost informat de existența a cinci situri arheologice, a căror cercetare trebuie realizată în perioada de proiectare. Programarea cercetării arheologice trebuie realizată într-un interval de timp care să nu afecteze lucrările de execuție, mai ales că suprafața ocupată de siturile arheologice reprezintă un procent de doar 3% din lungimea totală a secțiunii 3”, arată DRDP Craiova, scrie Economedia.ro

Antreprenorul este în etapa de proiectare a lotului dintre Cornetu și Tigveni (37 km), lot din zona de munte care include și tunelul de 1,7 km de la Poiana, cel mai lung tunel contractat până acum în România. Contractul pentru Lotul 3 a fost semnat în august 2022, dar proiectarea a început în februarie 2023, astfel, lucrările efective ar trebui să înceapă din primăvara anului viitor, la fel și pe lotul 2 Boița – Cornetu, cel mai greu lot de pe A1 Sibiu – Pitești.

Tunelul de la Poiana va fi forat prin metoda NATM și are o lungime de 1,7 km (pe Lotul 2 cel mai lung tunel are 1,6 km, dar lungimea totală a tunelurilor este de 5 km). Forajele se fac la o adâncime de 120 de metri spune inginerul Adrian Bodoc, reprezentantul WeBuild. De la momentul emiterii Ordinului pentru Începerea Lucărilor (OIL), estimat pentru începutul anului viitor, WeBuild are termen de 45 de luni pentru execuție (spre comparație, Mapa – Cengiz are 50 de luni pe Lotul 2).