”Cupa este competiția surprizelor”

Antrenorul Marius Măldărășanu a anunțat că va miza la Pecica pe jucători care în mod obișnuit nu sunt titulari, așa cum a făcut și la jocul de cupă cu Sepsi.

”Jucăm cu Pecica, în ceea ce ne privește trebuie să acumulăm șase puncte în cele două jocuri rămase, plus punctul cu Sepsi și posibil să avem șanse să mergem mai departe din grupă. Este o grupă foarte echilibrată, contează mult și rezultatele din celelalte partide. Știm ce reprezintă cupa, este competiția surprizelor, nu vreau să se întâmple lucrul acesta în ceea ce ne privește pe noi în meciul de la Pecica, Progresul nu are nimic de pierdut. De obicei fac schimbări radicale în astfel de meciuri, nu e o pedeapsă pentru jucători, dar și alți jucători care trebuie să joace. Am făcut 9 schimbări și la meciul cu Sepsi față de ultimul meci de campionat, dar nu s-a văzut, băieții au făcut un meci foarte bun, aștept același lucru și miercuri. Vor rămâne acasă câțiva jucători, au fost ceva probleme musculare după meciul de la Galați, dacă i-am folosi am risca să îi pierdem pe o perioadă mai lungă. Sunt jucători care au jucat mai puțin, dar au fost și titulari pe parcursul campionatului, sunt mulți care ar merita să joace, dar din păcate joacă doar 11 ” a spus Marius Măldărășanu.

Pentru a-și asigura calificarea în faza următoare a cupei, echipa lui Marius Măldărășanu trebuie să câștige cele două jocuri care au mai rămas de disputat, ambele în deplasare, la Pecica și Târgoviște.

Echipă probabilă: Muțiu – Oroian, Antoche, Bejan, Ciubotariu – Petrescu, Biceanu, Murgia, Bucuroiu – Ad. Petre, Fonseca.