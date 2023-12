Asocierea de constructori care a câștigat licitația pentru lucrările de pe lotul Boița – Cornetu, de pe autostrada Sibiu – Pitești, vor demara șantierul de pe A1, în primăvara anului viitor.

Lucrările pentru execuția lotului 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești, cel mai dificil lot contractat din România vor începe ,,cel mai târziu la primăvară”, iar întreaga autostradă va fi terminată în 2028-2029, a anunțat duminică, 3 decembrie, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, anunță Economedia. Invitat la B 1 TV, Scrioșteanu a precizat că asocierea de constructori din Turcia Mapa-Cengiz a avut de executat foraje geotehnice în etapa de proiectare.

Contractul de 4,2 miliarde lei pentru lotul 2 Boița-Cornetu (31 km.) a fost semnat în februarie 2022 și are termen de proiectare 18 luni, cu ordin de proiectare dat începând cu iulie 2022. Durata de execuție este de 50 de luni.

,,Conform contractului inițial ar fi trebuit să se termine perioada de proiectare și să înceapă efectiv lucrările, dar noi am preluat un studiu de fezabilitate foarte vechi. Era problema de mediu. Este cel mai dificil lot, loturile 2 și 3 sunt cele mai dificile sectoare din Sibiu-Pitești, din tot ce s-a licitat până acum în România. În mod normal studiile geo se fac la nivelul studiului de fezabilitate. Am pus în caietul de sarcini ca în etapa de proiectare să facă și aceste studii, dar accesul în teren pentru foraje a fost dificil. O parte dintre pădurile pe care a trebuit să le defrișăm au devenit private. Am sectorizat în patru tronsoane, s-a depus documentația pentru primul tronson, iar eu estimez că maximum în primăvară vor încep lucările la acest lot 2″ -Ionel Scrioșteanu. Întrebat când va fi gata întreaga autostradă Sibiu-Pitești, Scrioșteanu a răspuns 2028-2029. Spre comparație, tunelul de la Momaia de 1,3 km. de pe Lotul 4 Curtea de Argeș-Tigveni are un termen estimat de realizare de 3 ani.

Cel mai lung tunel de pe A 1 Sibiu-Pitești este cel de la Poiana, 1,7 km. pe Lotul 3 Cornetu -Tigveni, lot de 37 km. contractat cu WeBuild și în etapa de proiectare, dar pe lotul 2 cu o lungime totală de 31 km. sunt tuneluri cu o lungime de 5 kilometri. Cel mai lung tunel este cel de la Câineni, 1.6 km.

