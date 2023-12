Aeroportul Internaţional înregistrează valori de trafic mai mici cu 11 procente faţă de anul trecut, după ce a pierdut contractul cu compania Rynair, cea care a renunţat să mai opereze curse nu doar la Sibiu, ci şi la Craiova, Suceava şi Timişoara, precizează directorul general al aeroportului sibian, Marius Gîrdea.

“În perioada ianuarie – noiembrie 2023 s-a înregistrat un număr total de 512.110 pasageri îmbarcați-debarcați față de 576.092 pasageri îmbarcați-debarcați în aceeași perioadă a anului 2022. Scăderea de 11,1% a fost cauzată de suspendarea operațiunilor Ryanair de la Sibiu. Precizez, încă o dată, faptul că decizia de suspendare sau mentinere a unei rute este independentă de aeroport și aparține operatorilor aerieni, fiind strict legată de evaluările proprii ale acestora privind potențialul unei rute, costurile și riscurile implicate, viabilitatea operaționalizării zborurilor și nivelul de volum de trafic necesar pentru efectuarea unui serviciu de transport aerian pe o anumită rută. În cazul Ryanair, strategia acestora pentru România la nivelul acestui an a fost de relocarea operațiunilor aeriene pe aeroporturile regionale principale, respectiv Cluj Napoca si Iasi, in detrimentul aeroporturilor Craiova, Sibiu, Suceava si Timisoara, unde acesta si-a incetat operatiunile in sezonul de iarna 2022-2023”, a explicat Marius Gîrdea.

În prezent pe Aeroportul Internaţional Sibiu operează curse trei companii: Wizz Air, Lufthansa şi Austrian Airlines.

Aceste precizări au fost făcute după ce marţi, în şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, şeful Poliţiei de Frontieră de la Aeroport, Dorin Muntean, a anunţat că de şi către Sibiu zboară peste jumătate de milion de pasageri anual.

