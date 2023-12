Atacantul sârb Ștefan Visic (25 ani) va reveni la echipa de Liga 2 CSC 1599 Șelimbăr, după șase luni de pauză.

După transferul mijlocașului dreapta Gabriel Deac, de la Gloria Bistrița Năsăud, antrenorul Șelimbărului, Claudiu Niculescu l-a convins și pe atacantul Ștefan Visic să revină la echipă. În prima parte a acestui sezon, Visic a jucat în Liga 3, la Minerul Ocna Dej.

”Sunt în discuții cu cei de la Șelimbăr, încă nu e oficial, eu doar ce am reziliat cu cei de la Minerul Ocna Dej. Pot spune că sunt foarte încântat să revin, echipa din Șelimbăr fiind una foarte dragă mie, iar relația pe care am avut-o cu staff-ul de aici a fost la fel una foarte bună” a declarat Stefan Visic pentru Ora de Sibiu. Sârbul este căsătorit cu handbalista Bianca Visic, care joacă pentru echipa de eșalon secund CSM Iași.

Până a ajunge în România, atacantul a mai trecut pe la echipele Jedinstvo Banatsko (Serbia), SK Novohrad Lucenec (Slovacia), FK Pohronie (Slovacia), FK Frydek-Mistek (Cehia) și FK Marcelova (Slovacia).

În țară a jucat la Someșul Dej, Progresul Spartac și Ocna Dej. La primul sezon a marcat 30 de goluri în 26 de jocuri pentru Someșul, după care a fost transferat la Liga 2, la Șelimbăr. Sibienii l-au împrumutat în turul sezonului trecut la Progresul Spartac, iarna trecută l-au adus înapoi, însă sârbul s-a accidentat la pregătiri. S-a recuperat complet după o ruptură parțială de ligament, însă în vara trecută a decis să revină la Liga 3, la Minerul Ocna Dej, pentru care a marcat 3 goluri în 5 meciuri.

Rotund revine la U Cluj

Din păcate, CSC 1599 Șelimbăr îl pierde pe Raul Rotund, unul dintre remarcații din acest sezon. Atacantul de 18 ani, marcator a 4 goluri pentru CSC Șelimbăr în 14 meciuri jucate este dorit înapoi de Universitatea Cluj, club de unde a fost luat sub formă de împrumut și unde nu a apucat să debuteze la seniori. Rotund este cel mai bun marcator Under din acest sezon de Liga 2, dar și golgheterul șelimbărenilor în campionat. Cu siguranță, Claudiu Niculescu va căuta și să aducă și un alt jucător care să acopere postul de Under.

