A lăsat presa pentru politică – Moise Guran s-a înscris în USR

Jurnalistul Moise Guran, realizatorul emisiunii România în direct, de la Europa FM, a anunțat că renunță definitiv la jurnalism pentru a se implica în politică.

Moise Guran și-a comunicat decizia prima dată ascultătorilor Radio Europa FM: ”Cele mai grele decizii din cariera unui jurnalist sunt cele în care etica intră în conflict cu deontologia. Etica se referă la binele general al societății, iar deontologia se referă la regulile meseriei. Teoretic, regulile meseriei de jurnalist nu pot intra în conflict cu interesul general al societății, tocmai pentru că ele, regulile respective, sunt gândite pentru a sluji societatea. Și totuși, în practică, lucrurile sunt întotdeauna mai complicate. Vă dau un exemplu: unui jurnalist îi este interzis să cheme lumea în stradă, la orice fel de proteste, și în special la cele politice, dar ce ar trebui să facă un jurnalist atunci când guvernul amenință prin actele sale însăși existența democrației? Alt exemplu: unui jurnalist nu îi este interzis să devină om politic, dar, dacă tot mai mulți jurnaliști devin oameni politici, atunci credibilitatea generală a breslei scade și rolul presei de câine al democrației este afectat. Și totuși, eu azi, acum, vă anunț că am luat decizia să renunț definitiv la cariera și la rolul meu de jurnalist român pentru a-mi asuma un rol politic în această țară. Acesta este ultimul mesaj pe care vi-l dau în calitate de jurnalist și este o explicație pentru dumneavoastră, cei care mă urmăriți de atât amar de ani”, a anunțat Moise Guran, în direct la Europa FM.

Ultima emisiune pe care acesta o va realiza la radio este o întâlnire cu ascultătorii, în direct pe frecvențele Europa FM, în cadrul emisiunii România în Direct, joi, de la ora 13:15.

„Eu sunt în această breaslă de 26 de ani și cei care m-ați urmărit sunt sigur că v-ați dat seama cât de mult îmi place și câte satisfacții mi-a adus. Pentru că iubesc această meserie, eu n-am râs niciodată de regulile și de rigorile ei, așa că mi-am pus și eu, așa cum și mulți dintre dumneavoastră mi-ați pus problema de a face pasul spre politică. Dar, prima dată când am luat serios în calcul această decizie a fost după sperietura pe care am tras-o cu toții pe 10 august 2018. Mi-am pus atunci problema dacă nu cumva nu mai e suficient ce fac pentru societate ca jurnalist. (…) Așa că, da intru în politică. Las totul în urmă, definitiv, căci nu există cale de întoarcere la meseria pe care am făcut-o până acum, pentru a merge acolo unde se iau decizii. Am comentat de pe margine suficient, am dezbătut idei, le-am susținut și am insistat pe ele până la obsesie uneori, am insistat să mă contraziceți și să gândiți critic, cu propria minte, ceea ce vă spun eu sau alții ca mine, acum cred că este nevoie și de mine și de tine acolo unde ideile devin realitate”, a mai spus Moise Guran, potrivit www.europafm.ro