EXCLUSIV FOTO – Povestea fetiţei din Sibiu care îşi serbează ziua pe 29 februarie, o dată la patru ani

În judeţul Sibiu există 257 de sibieni care îşi serbează ziua de naştere sâmbătă. Aceştia îşi serbează ziua pe 29 februarie, adică o dată la patru ani. Maria este o fetiţă din Sibiu, care sâmbătă împlineşte 8 ani. Este pentru a doua oară în viaţă, când poate să îşi serbeze ziua de naştere în ziua de 29 februarie. Mama copilului, Claudia Banea, o învăţătoare din Sibiu, spune că Maria este foarte talentată la desen şi pictură.

Maria Banea, un copil din Sibiu născut în 29 februarie

Maria Banea este un copil din Sibiu, care împlineşte sâmbătă 8 ani. Pentru că este născută în ziua de 29 februarie, fetiţa nu îşi poate serba ziua, decât o dată la patru ani. Părinţii ei au găsit o soluţie ca fetiţa să se bucure în fiecare an, îi ţin ziua de naştere pe 1 martie, odată cu Mărţişorul. Întrebată ce face atunci când nu este an bisect, cum a fost anul trecut, Claudia Banea, mama fetiţei, ne-a spus: „Noi serbăm copilulul în fiecare an, de obicei de Mărţişor în ceilalţi ani.”

Mama fetiţei din Sibiu născută în an bisect: Cei născuţi în 29 februarie sunt speciali

„Copilul are 8 ani. E fericită că este aşa de specială. Niciodată nu am ratat ziua de 29. Sunt deosebiţi, au alte feeling-uri. Maria mea este foarte talentată. E pictoriţă, desenează şi pictează foarte bine. Ce lucrează Maria la vârsta ei, este cu mult peste medie. Eu sunt învăţătoare şi ştiu ce zic”, ne-a mărturisit mama fetiţei.

257 de sibieni care îşi serbează ziua o dată la patru ani

„În Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, figurau 257 de persoane născute în data de 29 februarie, persoane aflate in evidenţa activă, care au domiciliul pe raza judeţului Sibiu”, a declarat pentru Ora de Sibiu, directorul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Sibiu, Florin Munteanu. Ora de Sibiu le urează „La mulţi ani!” tuturor sibienilor care îşi serbează sâmbătă, ziua de naştere.

sursa foto: arhiva personală