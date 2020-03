O şoferiţă din Cisnădie a acroşat o tânără din Cristian pe trecerea de pietoni de pe Şoseaua Alba Iulia

⇓ Ascultă știrea ⇓

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu a intervenit de urgență cu un echipaj SMURD în municipiul Sibiu, Șos Alba Iulia unde un autoturism a acroșat o femeie de aproximativ 28 de ani. S-au acordat îngrijiri medicale femeii care a fost transportată la UPU Sibiu cu traumatism cranio celebral.

Tânără din Cristian, lovită de o şoferiţă din Cisnădie

O şoferiţă a lovit vineri seara, o tânără pe Şoseaua Alba Iulia. Şoferiţa nu este băută, dar fata care trecea pe zebră, da. „Municipiul Sibiu, Soseaua Alba Iulia, pe trecerea pentru pietoni din dreptul Lidl, sens spre centru, o conducătoare auto, in vârstă de 32 de ani, din Cisnădie, nu acorda prioritate si acroşează o altă femeie, in varsta de 28 de ani, din Cristian, care traversa partea carosabila. Femeia acroşata, va fi transportată la spital, rănita usor, 0,97 mg/l alcool pur in aerul expirat”, spune Poliţia.