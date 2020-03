CORONAVIRUS UPDATE: 97 de persoane infectate în România

⇓ Ascultă știrea ⇓

În România au fost confirmate, până acum, 95 de infecții cu coronavirus. Șase dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. Autoritățile fac apel la populație să se informeze doar din surse oficiale și credibile.

UPDATE: Încă doua cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus au fost confirmate. Numărul total a ajuns la 97 de cazuri în România.

Ultimele șase cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate vineri seara târziu. România se îndreaptă către scenariul 3, elaborat de autorități în cazul epidemiei de coronavirus.

Cazul 95 este un bărbat de 55 ani din Caraș Severin, venit din Italia, carantinat în Dâmbovița. Vineri seara au mai fost diagnosticate pozitiv, o femeie de 27 de ani din Caraș Severin, sosită din Italia în 10.03 aflată în carantină în Dâmbovița, o femeie, de 41 de ani , din Iași, sosită din Franța, internată în Spitalul de boli infecțioase Iași, o femeie, de 41 de ani, tot din Iași, carelucrează în Mureș și a venit din Dubai in 08.03. Aceasta a făcut naveta Iași – București. Au mai fost testați pozitiv tot vineri seara, un copil de 1 an din Bacău, care a fost în contact cu o mătușă venită din Italia in 03.03. Mătușa este asimptomatică, urmează testarea și o femeie de 64 de ani, din Neamț, venită din Italia în 09.03.