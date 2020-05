Rudele unei paciente internată la spital în Sibiu acuză autoritățile – „Spun că are coronavirus numai ca să mai raporteze un deces COVID”

Multe semne de întrebare în cazul unei femei de 45 de ani din Buia care a ajuns la Spitalul Județean Sibiu în urma unui accident în gospodărie. Potrivit rudelor, aceasta a fost preluată cu Ambulanța după ce a făcut o criză de epilepsie și a căzut pe foc dar când au sunat la spital să se intereseze de starea ei, medicii le-au spus că are coronavirus. Când a fost preluată de la domiciliu, femeia avea arsuri de gradul 3 pe jumătate din suprafața corpului și arsuri severe ale căilor respiratorii.

Preluată de Ambulanță cu arsuri grave pe tot corpul

Rudele femeii au aflat, miercuri, cu stupoare de la DSP, că pacienta a fost preluată de la domiciliul său din Buia cu suspiciune de coronavirus și că a fost confirmată pozitiv cu COVID – 19 în aceeași zi, la nici patru ore de la internare. Aceștia spun că autoritățile sanitare mint, deoarece femeia a fost dusă la spital după ce a căzut în foc, în urma unei crize de epilepsie.

„Sora mea este bolnavă de mulți ani. Are epilepsie și are destul de frecvent episoade de pierdere a cunoștinței. Cade acolo unde este. Luni, pe 11 mai, a curățat grădina și a dat foc unor coceni. Soțul ei a intrat până în casă și când a ieșit afară a găsit-o căzută în foc. Sigur a făcut iar o criză. Era arsă pe spate, o mână, scalpul. Când au venit cei de la Ambulanță încă fumega. Au luat-o și au dus-o prima dată la Spitalul din Mediaș, de-acolo au trimis-o la Sibiu, că au zis că arsurile sunt foarte grave și trebuie dusă în secție de arși”, își amintește sora femeii, Rozalia Geacarel.

Cum au primit rudele vestea că are coronavirus

Maria Szanto a fost internată la ATI, în Secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Rudele au ținut legătura cu medicul care s-a ocupat de cazul său și care nu le-a spus nicio clipă că ar putea fi suspectă de coronavirus.

„Am vorbit cu d-na dr. H. și nu mi-a spus absolut nimic despre posibilitatea ca sora mea să fie infectată cu coronavirus. Mi-a zis că e posibil să fie transferată la Târgu Mureș, dar că oricum, șansele de supraviețuire sunt foarte mici, din cauză că are căile respiratorii arse. Miercuri dimineață ni s-a servit o altă poveste. Brusc ni s-a spus că are coronavirus și că soțul ei trebuie să stea în izolare. Am sunat la DSP ca să aflăm cum stau lucrurile și acolo nimeni nu știa că a ajuns la spital arsă. Au susținut că a fost luată de-acasă cu izoleta și că are coronavirus. Dacă era așa, nu era normal să ne spună și nouă cineva? Medicul ei avea numărul meu de telefon, am ținut legătura…Încă doamna doctor, când am întrebat-o, mi-a zis că e pe o secție separată, care nu are nicio legătură cu secțiile de COVID. Dacă avea coronavirus nu era normal să o ducă într-o secție COVID?”, se întreabă supărată femeia.

Aceasta este convinsă că adevărul e cu totul altul.

„A fost trecută pe lista pacienților cu coronavirus pentru a îngroșa rândurile persoanelor decedate din cauza COVID – 19. Au mințit că a fost confirmată pe 11. Când au testat-o și au confirmat? Că a ajuns la spital seara la 19:30 – 20:00. Nu aveau când. Spun că are coronavirus numai ca să mai raporteze un deces COVID”, susține cu tărie Rozalia Geacarel.

Cum răspund acuzațiilor autoritățile medico – sanitare

Reprezentanții Prefecturii Sibiu spun că pacientei i s-a făcut un prim test la internare, însă rezultatele nu au fost concludente.

„Pacienta, în vârstă de 45 de ani, a fost adusă la Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu de la CPU Mediaș, în data de 11 mai. În urma primelor investigații femeia a fost diagnosticată cu arsuri de gradul 2 și 3 precum și cu epilepsie. Pacientei i-au fost, de asemenea, recoltate probe pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 (exudat nazo-faringian). Pacienta a fost ulterior internată în cadrul Compartimentului ATI – Chirurgie Plastică, ca pacientă a Secției Chirurgie Plastică – compartiment arși, unde primește îngrijiri medicale de specialitate. Întrucât rezultatul testării la RT-PCR a fost inițial neconcludent, testarea a fost repetată în data de 12 mai. Rezultatul testării a fost COVID-19 pozitiv, acesta fiind disponibil în seara zilei de 12.05 și trimis către DSP Sibiu, conform procedurilor”, a explicat, pentru Ora de Sibiu, Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al Prefecturii Sibiu.

Aceasta a precizat că, deși bolnava nu a fost internată pe o Secție COVID, a fost izolată într-o zonă sigură.

„Pacienta nu a fost internată într-o secție COVID a spitalului întrucât atât motivul prezentării cât și diagnosticele din UPU au fost arsuri de gradul 2 și 3, care necesitau tratament în Secția de Chirurgie Plastică – compartiment arși a spitalului. Precizăm că pacienta este internată într-o zonă sigură, izolată, și urmează să fie transferată în data de 14 mai în Blocul Operator pentru realizarea unor proceduri chirurgicale specifice”, a transmis Andreea Ștefan.

În ceea ce privește suspiciunile rudelor privind diagnosticul de COVID – 19, autoritățile medico – sanitare spun că le vor pune la dispoziție documentele medicale doveditoare.

„Pentru dovedirea infecției pacienților cu COVID-19 se eliberează un buletin cu rezultatul analizelor. Buletinul este eliberat, fie pacientului, fie aparținătorilor, care au dreptul, conform legii, să primească actele medicale”, a mai transmis Prefectura Sibiu.

Se moare cu COVID sau din cauza COVID?

Una dintre temele de dezbatere în timpul acestei pandemii se referă la cauza morții celor care trec în neființă, fiind infectați cu COVID-19. Încă nu e clar dacă oamenii mor cu COVID sau din cauza COVID.

Secretarul de stat Horațiu Moldovan a alimentat și mai mult isteria publică după ce a afirmat, în urmă cu două zile, la Antena 3, că 80% din cei decedați de COVID – 19 mureau oricum.

”Sunt raportate multe decese la pacienți care mor din alte cauze. Urmărim zilnic raportările. 80% aveau comorbidități. Ar fi murit oricum. În apropierea morții, corpul cedează, imunitatea scade, apar tot felul de probleme. După părerea mea, fără să fim în posesia unor date statistice, sunt foarte mulți pacienți de care nu putem spune că au murit din cauza infecției cu COVID – 19″ a declarat Moldovan, făcându-i pe mulți să ridice sprânceana când vine vorba despre raportările privind decesele din cauza COVID – 19.

33 de decese COVID – 19, raportate la Sibiu

Potrivit datelor Institutului Naţional de Sănătătate Publică, 1.016 persoane infectate cu coronavirus au murit în România, dintre care 33 au fost raportate la Sibiu. Până miercuri, 13 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 16.002 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 7.961 au fost declarate vindecate și externate.