Înmormântare cu scandal la Buia – Preotul către rudele îndurerate: „Vă înghesuiți ca niște animale”

Scandal la înmormântarea femeii din Buia care a murit, marți, la Spitalul Județean. Preotul și-a pierdut cumpătul în poarta cimitirului și le-a spus oamenilor că „se inghesuie ca niște animale”. Familia îndurerată spune că slujitorul Domnului a mai avut astfel de ieșiri și înainte.

N-au avut liniște nici la groapă

Rudele Mariei Szanto, femeia de 45 de ani, din Buia care a căzut în foc în timpul unei crize de epilepsie și a murit apoi la spital, nu își găsesc liniștea. După ce s-a crezut că femeia are coronavirus și au fost puși în izolare la domiciliu, membrii familiei au făcut tot posibilul ca să demonstreze că Maria nu avea COVID 19. În cele din urmă, testele le-au dat dreptate și diagnosticul a fost infirmat, cu puțin timp înainte ca femeia să se stingă din cauza arsurilor grave suferite. Îndoliate și profund afectate de tragedia prin care trec, rudele au vrut ca, măcar ultimul drum al femeii, să fie liniștit, însă n-a fost deloc așa.

„După ce a murit sora mea, am contactat preotul din Parohia Romano-Catolică din Copșa Mică, de care aparține și Buia. Am vorbit cu părintele Vince Varga și i-am trimis și certificatul de deces ca să vadă că nu a avut COVID – 19. Că DSP a băgat rudele în izolare degeaba, că nu a avut coronavirus dar n-a vrut nimeni să ne creadă. Până la urmă s-au convins și pe certificatul de deces au scris că a murit din cauza arsurilor, așa cum era de fapt. Am crezut că măcar drumul spre cimitir va fi liniștit, dar n-a fost așa. Preotul, de când ne-a văzut că urcăm cu sicriul spre cimitir, a început să strige din poarta cimitirului să ne grăbim și să stăm la distanță, că suntem ca niște animale. Am împietrit toți, și mama mea, care are 70 de ani. I-au înghețat lacrimile pe față. Să îți îngropi copilul de 45 de ani și preotul, în loc să ne aline suferința, ne-a umilit pe toți cei care am participat la înmormântare. De fapt, cred ca l-a deranjat că am făcut vâlvă în presă, ca să aflăm adevărul despre sora mea, ca să demonstrăm că nu au de ce s-o pună pe lista bolnavilor de COVID. Ne-a zis că ce ne-a trebuit s-o punem pe Facebook”, a povestit, cu lacrimi în ochi, Rozalia Geacarel, sora femeii decedate.

Ce spune preotul acuzat că a jignit rudele femeii decedate

Reporterul Ora de Sibiu a cerut un punct de vedere și de la preotul acuzat că și-a pierdut cumpătul la slujba de înmormântare.

„Le-am zis, da: vă înghesuiți ca niște animale! Veneau spre cimitir fără măști pe față. Și le-au pus numai când le-am cerut eu să și le pună și nici nu stăteau la distanță. Avem o circulară internă pe care trebuie s-o respectăm. Noi nu facem slujba dacă nu au mască și nu stau la distanță unul de altul”, a spus, pentru Ora de Sibiu, preotul Vince Varga.

Rudele îl contrazic pe preot

Sora femeii decedate îl contrazice și spune că oamenii aveau măști dar câțiva dintre ei, mai în vârstă, și-au dat-o jos din cauza urcușului greoi spre cimitir.

„Mulți aveau mască dar nu se poate urca pe coastă cu mască la gură și oricum eram împrăștiați, nu eram toți în grup dar a urlat la noi să nu urcăm în cimitir fără mască, că suntem ca niște animale, că nu vrea să apară pe Facebook. A zis: Să nu vă apropiați de mine, păstrați distanța între voi si mine. Eram eu cu mama în vârstă și fratele meu, care o ajutam să urce dealul. Ceilalți erau câte unul, împrăștiați, nici n-au urcat toți până la groapă în cimitir. Familia a suferit mult și din cauza izolării pe nedrept și acum să fie jigniți în ultimul hal și de preot…Este inacceptabil. Lumea știe că și la slujbe, de sărbători, zbiară în biserică și dă cu pumnul în masă dacă nu-i convine ceva”, a mai spus Rozalia Geacarel.

Maria Szanto avea două fiice. Una dintre ele trebuie să nască în curând. Tragedia care le-a lovit familia le-a dat viața peste cap. Spun că, tot ce-și doresc acum, este să-și găsească liniștea. Atât ele, cât și mama lor care a plecat în lumea drepților, la doar 45 de ani.