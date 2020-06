Fetița căzută în Cibin – Detalii cutremurătoare despre ultimele clipe ale copilei

⇓ Ascultă știrea ⇓

Disperare fără margini în familia Adelinei, fetița de cinci ani, care a căzut marți în Cibin, în timp ce se juca cu o prietenă. Scafandrii o caută, vineri, de ore bune, dar nu au reușit încă să o găsească. Rudele stau de patru zile pe malul apei și încearcă să afle vești despre copilă. Deja nu mai speră că va fi găsită în viață și vor doar să îi scoată trupul din apele Cibinului ca să o poată înmormânta creștinește. Fetița care se juca cu Adelina când a căzut în apă, este în stare de șoc. Le-a povestit salvatorilor cu lux de amănunte ce a făcut Adelina în ultimele clipe de viață.

„Eu m-am prins de o țeavă și Adelina s-a ținut de mine”

Drama fetiței de cinci ani care a fost luată de apele Cibinului a impresionat un oraș întreg. Este a patra zi de căutări dar până acum, nu a fost găsit nici măcar un indiciu despre locul în care s-ar putea afla trupul Adelinei. Prietena ei, și ea tot de cinci ani, a povestit cu lacrimi în ochi cum s-a întâmplat totul.

„Am vrut să mergem să ne scăldăm în râu și, până să ajungem pe malul apei, ne-am băgat cu papucii în noroi. Am vrut să îi spălăm în râu și să ne spălăm amândouă pe picioare. M-am aplecat și eu și Adelina și ne-am dezechilibrat. Am căzut amândouă în râu și ne-a luat apa. Eu m-am prins de o țeavă. Adelina s-a ținut prima dată de mine. Îi era foarte frică. N-a putut să se țină și a luat-o apa. Eu m-am ținut bine de țeavă și am reușit să ies. Am strigat-o dar n-am mai văzut-o. Am fugit repede acasă și le-am spus părinților ce s-a întâmplat. Prima dată nu m-au crezut și apoi au căutat-o pe Adelina și au fugit toți la râu”, a povestit fetița care a fost cu Adelina când a căzut în Cibin.

Tatăl copilei aproape să fie luat de curenți în timp ce o căuta

Rudele Adelinei nu s-au mișcat de pe malul Cibinului de patru zile. Stau cu sufletul la gură să vadă dacă salvatorii dau de urma fetiței de cinci ani. Durerea i-a copleșit pe toți. Mama fetei a leșinat joi dimineață și a avut nevoie de îngrijiri medicale iar tatăl a fost cu greu scos din apele râului de vecini după ce s-a băgat după scafandri ca să ajute la căutări.

„A înghițit-o apa cu totul. Să ne dea măcar trupul ei, s-o știm și noi acasă. Suntem toți disperați. Mama ei nu mai rezistă. A leșinat azi – dimineață pe malul apei. Unul cade, unul se ridică. Nu mai știm de unde s-o luăm. Măcar să ne luăm rămas bun și s-o îngropăm creștinește. Ne-a luat prințesa Dumnezeu. Ne-am pierdut orice speranță s-o mai găsim în viață. Și tatăl ei s-a băgt în apă azi – dimineață (n.r. vineri) după scafandri. A vrut să caute cu ei dar l-a luat apa, erau curenți puternici. Abia l-au scos din apă vecinii. E disperare mare, nu mai știm ce să facem. Au venit scafandrii, căutăm pe poduri, pe șanțuri, peste tot”, a spus, pentru Ora de Sibiu, Virginia Mihai, mătușa fetiței dispărută în Cibin.

„Putea face mai mult dar stăteau toți și se uitau”

Dorin Cioabă, regele romilor, crede că misiunea de salvare a fetiței putea fi organizată mai bine. Acesta a apelat la ajutorul unor scafandri, în numele părinților copilei, dar spune că a fost refuzat, pe motiv că solicitarea trebuie să vină de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

„Ieri (n.r. joi) au fost mai ample căutările dar nu au găsit nimic. Apa a fost mai mică și au căutat de la strada Râului, în jos până la Șelimbăr, Mohu. Noi credem că e în zona în care s-a înecat. Sunt niște scorburi, niște rădăcini de copaci. În momentele când s-a înecat nu făcea nimeni nimic. Spuneau toți că nu au ce face. A venit poliție multă, jandarmi, pompieri dar stateau toți și nu făceau nimic. A doua zi au mai căutat cu barca dar tot redus. Și oamenii erau revoltați și le cereau să facă ceva. Am vorbit și eu cu șeful scafandrilor care are o firmă la Constanța și au zis că numai dacă ISU le solicită pot să vină și e foarte greu de căutat într-un râu, că apa e tulbure”, a precizat Dorin Cioabă, pentru Ora de Sibiu.

Prima intervenție a scafandrilor a început vineri dimineață, în jurul orei 9:00. Până la ora publicării articolului, fetița nu a fost găsită.