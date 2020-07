Alexandru Rafila – ”În toate țările unde s-a renunțat la distanțare și mască a crescut numărul de cazuri”

„Dacă ne apropiem de un nou vârf, putem să considerăm că e bine, pentru că înseamnă că se oprește creșterea. Dacă atingi un vârf, punctul următor e de descreștere. Eu sper să fie așa, dar lucrul ăsta nu se poate întâmpla mai repede de câteva săptămâni și doar dacă reușim să încheiem această abordare diferită în zona publică în ceea ce privește această fecțiune, încât să dăm suficientă coerență mesajulor, pe de o parte, și să dăm încredere oamenilor că dacă reușesc să respecte acele câteva măsuri, lucrurile pot intra în normal. Acest lucru trebuie coordonat cu autoriățile de sănătate publică”, a spus Alexandru Rafila, relatează Digi24.

Medicul a vorbit și despre evoluția numărului de cazuri din ultimele zile.