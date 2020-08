Regele Cioabă, despre experienţa sa cu coronavirusul – “Este o boală care poate fi tratată”

Autointitulatul rege al rromilor, Dorin Cioabă a fost confirmat cu COVID 19 și a fost internat, împreună cu soția sa, și ea confirmată cu noul coronavirus, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu.

Dorin Cioabă împreună cu soția sa, au fost externați după trei zile. Din data de 25 iulie, acesta a revenit acasă și va sta în autoizolare la domiciliu, timp de două săptămâni. Regele Cioabă spune că starea lor de sănătate la momentul actual este bună, că atât el, cât și soția se simt bine. “Suntem bine, am stat trei zile in spital, iar apoi am continuat tratamentul acasa, în izolare. Noi am avut o formă ușoară, fără complicații, mai mare ne era frica, nu stiam ce va fi și cum vor decurge lucrurile.”, spune Dorin Cioabă.

Acesta a specificat și faptul că virusul este cât se poate de real, și că se manifestă diferit, în funcție de fiecare organism. “Dintre toate persoanele cu care am avut contact și au fost testate, o parte au fost infectați și ei, aproximativ zece persoane. La unii a fost o forma mai gravă și s-au simțit mult mai rău decât noi, e in funcție de organismul fiecăruia. Eu cu soția de o săptămână ne simțim bine, nu mai avem simptome, am facut și testul, așteptăm rezultatele”, a mai spus Cioabă.

Dorin Cioabă se adresează tuturor coronascepticilor și persoanelor care cred că boala este o glumă și le dă un sfat. “Mulți cred că virusul nu există, ba da, există! Și cel mai rău este că poate fi foarte ușor confundat cu o simplă răceală. Trebuie să aibă mare grijă, și dacă observă un symptom, să anunțe medical și pe cei de la DSP. Este o boală care are tratament, dar depinde de cât de gravă e forma pe care o faci.”, a mai spus Dorin Cioabă.